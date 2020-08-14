果汁瘦身｜$449冷壓慢磨機自製減脂排毒鮮果汁 代替早餐即飲即減

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健康養生熱潮持續不減，數年前先有冷壓果汁風靡全球，今年就有韓國大熱的ABC減肥果汁掀起潮流。蔬果汁向來是健康之選，儘管有不少人提醒果糖是致肥元兇，但不論在夏日炎炎，抑或口痕之際，以天然果汁取代含糖量高的手搖飲料、汽水可樂、雪糕甜品，都不失為健康又飽腹的好選擇。假如想多攝取新鮮蔬果，為健康做打算，那麼應該選擇哪種果汁？選擇哪些水果？

鮮榨果汁 Vs 冷壓果汁

傳統鮮榨果汁是以快速旋轉刀片的榨汁機打汁而成，榨汁過程中可會產生熱力，而為免果汁入樽後出現細菌，傳統果汁多數都經過巴斯德消毒法消毒，而兩個過程中產生的熱力都有機會改變果汁的味道，破壞當中的營養。相反，冷壓果汁則透過油壓式的冷壓設備，以高壓榨出果汁，過程中不會產生熱力，亦不經巴斯德消毒，比起傳統果汁鮮榨果汁更能保存水果內的維他命、礦物質等營養成分，而售價亦因此比傳統的鮮榨果汁貴上三倍。

儘管不少人質疑冷壓果汁的營養成分是否真的值三倍價錢，但不少測試報告如消委會的測試結果顯示，冷壓的橙汁的樣本確實是比起經巴士德消毒處理過的橙汁高 6.1%。對於營養攝取來說，冷壓果汁無疑是更好的選擇。

不過，市面售賣的果汁有時為了遷就大眾的口味，會額外添加不少糖和色素，反而為身體帶來額外負擔。與其盲挑亂選，倒不如自己動手製作天然新觧果汁，既可自行組合喜愛的水果口味，又可確保成分的營養與來源。

冷壓果汁售價貴眾所周知，不過隨著冷壓果汁機越來越普遍，除了光顧果汁店外，於家中自製冷壓果汁其實也非常方便，重點是比街外買的果汁便宜不少！假如是初入門的果汁新手，不想大費金錢購買名牌榨汁機，不妨一試以下的推薦款式，性價比極高！

編輯推薦性價比之選：Mokkom 冷壓慢磨榨汁機

特點一：50轉/分鐘低速冷壓榨取

Mokkom榨汁機採用冷壓慢磨技術，模仿石磨壓榨的原理，以每分鐘50的低速冷壓螺旋推進，榨出更多水果原汁。榨取過程中除了不發熱，更可減少空氣混入，無需如一般榨汁機添加大量清水，也可榨出高純度、色澤鮮艷的果汁，並保留蔬果中更多及更豐富的維他命和酵素，原汁原味，全無添加。

特點二：微孔過濾不留細渣

mokkom 榨汁機的濾網由0.7mm及0.3mm兩種直徑的濾孔組成，既能隔開果肉細渣，亦可保持出汁率，避免果肉殘渣堵塞濾孔，使用時無需特地去除果皮，即使把整個生果直接放進榨汁機，也能榨出口感順滑、無皮無渣感的鮮果汁。

特點三：易折易清洗

購買廚具家電最怕清洗麻煩，令使用感大打折扣，而榨汁機也同樣如是。Mokkom榨汁機全機只有三個組件，分別是大容量的接汁杯、主機身，及螺旋榨汁部件，組合簡單，易折易裝，每個組件使用後都能獨立清潔，亦易於儲存。

排毒瘦身果汁如何組合?

不少人質疑果汁其實不算健康食品，事關水果含有大量果糖，若以減肥為目的飲用果汁，似乎一杯已足以令人致肥。其實要飲得健康，關鍵在於生果的選擇與組合。建議優先選擇一至兩份蔬菜，如青瓜、甘筍、羽衣甘籃，再配搭低糖的水果，如如橙、桃、西瓜、西柚、密瓜、士多啤梨、檸檬等，榨成果汁後可取代早餐飲用，高纖飽肚之餘，亦減少早餐的熱量及糖份攝入。

參考韓國大熱ABC減肥果汁

假如想瘦身排毒，不妨參考一下近期韓國大熱的ABC減肥果汁，製作材料非常簡單，只需一個蘋果、1/3個紅菜頭，以及一條甘筍，放入榨汁機並加入冷水，即可製成低脂低糖的排毒果汁。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/14)

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