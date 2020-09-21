【健康早餐】無麵粉無糖版南瓜班戟　助你預防糖尿、降低血糖！

編按：南瓜具豐富的營養價值，把它製作成班戟除了能夠攝取營養外，也能成為豐富的早餐，一起來看下文作者如何製作無麵粉無糖的健康版南瓜班戟吧！

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文章原文刊於01開講

健康版無麵粉無糖南瓜pancake。（作者提供）

1人份材料：

香蕉： ½ 條

南瓜蓉：50克

雞蛋：1隻

豆漿：50至80毫升

燕麥：40克（需打成粉）

泡打粉 ¼茶匙（可以不用）

步驟：

1．將以上材料混合均勻

2．放上平底鑊（不粘鍋可不放油），班戟冒起小泡翻面， 再煎至金黃色。

班戟糖漿方面， 小編用的是零卡路里糖漿， 就算落得多也零罪惡感，這個食譜是小小熱量，大大飽足感！

小小熱量，大大飽足感！（作者提供）

南瓜營養小知識：

果膠：保護胃腸道黏膜，促進潰瘍面癒合， 南瓜所含成分能促進膽汁分泌，加強胃腸蠕動，幫助食物消化。

鈷： 南瓜富含鈷，在各類蔬菜中居首位， 鈷能活躍人體的新陳代謝，促進造血功能，並參與人體內維生素B12的合成，是人體胰島細胞所必需的微量元素，對防止糖尿病、降低血糖。

熱量： 南瓜屬低熱量食物， 每100克只有26.1卡路里，是蕃薯（86卡路里）的1/3，其中碳水化合物只有7克， 難怪天后Sammi也愛吃南瓜。

南瓜具豐富的營養價值。（作者提供）

內容提供：sue_fooddiary

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