咖啡機比併∣3大超強顏值品牌邊部性價比最高？新手在家學拉花必備

對於每天都需要咖啡的人而言，家中有一部顏值高又實用的咖啡機實在太重要了！不但能為你每天節省幾十元咖啡錢，還可以讓你體驗自己沖咖啡的樂趣，同時一部賣相型格的咖啡機也可以令家居生色不少。以下將會比併3大人氣品牌的半自動咖啡機，看看哪款性價比最高，助你找出適合自己的咖啡機。

一部賣相型格的咖啡機也可以令家居生色不少。（Instagram@smegusa）

咖啡款式多，基本上除了手沖、濾壓、虹吸、冰滴、冷萃之外，就是意式濃縮咖啡，即是Espresso。Espresso最大的吸引之處在於經壓力萃取出富濃郁香氣的Crema，亦即是咖啡上的一層咖啡油脂。沖得出Espresso就可以做出更多咖啡的變化，例如Americano、Latte、Cappuccino，或近期很流行的Dirty等不同款式的咖啡。

Espresso最大的吸引之處在於經壓力萃取出富濃郁香氣的Crema，亦即是淨在咖啡上的一層咖啡油脂。（Instagram@delonghiuk）

想沖出一杯正宗的Espresso，可以選擇膠囊咖啡機、自動或半自動咖啡機，膠囊咖啡機雖然使用最方便，不過卻未能體驗自己沖泡咖啡的感覺；自動咖啡機通常價格偏貴，比較適合商用；半自動咖啡機價格較便宜，十分適合新手自學沖泡咖啡及練習打奶泡拉花，在家中也能沖出高質的Café感覺！

沖得出Espresso就可以做出更多咖啡的變化，例如Americano、Latte、Cappuccino，或近期很流行的Dirty等不同款式的咖啡。（Instagram@eurocafe_corp）

市面上有不少半自動咖啡機選擇，今次為大家搜羅出3大人氣品牌，包括：De'Longhi、SMEG和ASCASO，各自出品的家用半自動咖啡機全以觸目的顏值為最大吸引點，到底哪部最值得入手？

▼按下圖看3大人氣品牌半自動咖啡機大比併▼

De'Longhi復古設計 價錢最實惠

De'Longhi Icona Vintage ECOV 311顏值很高，復古綠色很受歡迎。（Instagram@likamooo）

意大利著名家電品牌De'Longhi為人熟悉，品牌推出的家電仍信心保證，性價比高，且耐用高質。De'Longhi Icona Vintage ECOV 311顏值很高，外型復古，綠色、米色、黑色、天藍可選，同系列更有推出電熱水壺和多士爐，儲齊一套實在夠霸氣！說回機身功能，特別之處在於新型二合一的過濾手柄，適用於咖啡粉和便利特濃咖啡包，相對多一個選擇。配備15巴水泵壓力、不銹鋼濾芯、1.4公升可拆卸水箱、高壓蒸氣系統可以打出豐盈奶泡，家用而言十分夠用。而且，在今次比併的3大咖啡機中，De'Longhi這部價錢最便宜，約2千頭便有交易，適合預算較少的新手。

+ 2 + 2 + 2

SMEG顏值最高 最省位適合蝸居

SMEG ECF01 50s復古半自動咖啡機，仿照50年代復古風格的設計，顏值可謂最高。（SMEG）

今次比併的3款咖啡機中，SMEG ECF01 50s復古半自動咖啡機，仿照50年代復古風格的設計，顏值可謂最高，顏色最多選擇，糖果色如粉紅、天藍、淡綠，夢幻又可愛。SMEG這部咖啡機不但充滿美感，而且小巧窄身的設計十分省空間，適合蝸居。意大利知名廚房家電品牌SMEG風靡國際，品牌推出的人氣雪櫃都要2萬多元，但這部咖啡機最平只需2千尾，相對較為划算。配備15巴水泵壓力、不銹鋼濾芯、1公升可拆卸水箱、高壓蒸氣奶泡棒，而最大特點就是內置的Thermoblock熱塊加熱系統，確保咖啡機的準備時間更快，可精確控制水溫。

+ 2 + 2 + 2

ASCASO水泵壓力大 專業奶泡棒打出綿密奶泡

西班牙品牌ASCASO Dream半自動咖啡機價格相對較高，約7千元左右。（Instagram@eurocafe_corp）

西班牙品牌ASCASO Dream半自動咖啡機價格相對較高，約7千元左右。雖然在香港未有專門店，比較難購買，但在國外卻非常受歡迎！ASCASO Dream外型設計比較精緻型格，更加上符合專業化的溫度表，深得咖啡迷熱愛。超過4成的買家都是因為其外型設計而購買，力證其超高顏值。此外，其最大的特點是16巴水泵壓力，輸出足夠及穩定的水壓，使熱水能均勻穿透咖啡粉，萃取出豐厚Crema的Espresso。而且，其專業奶泡棒的設計比以上2款咖啡機，更能輕鬆打出綿密奶泡。整體而言，ASCASO Dream的質素較高，但價錢則貴2倍多，預算多的話也不妨考慮一下！