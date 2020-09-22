【全素食譜】無蛋無肉也能做出日式豬排飯？只需六款食材就可以！

編按：原來就算沒有蛋、沒有肉，都可以做出美味的豬排丼！就讓我們看看下文作者如何製作出全純素的豬排丼飯吧！

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文章原文刊於01開講

豬排飯是日本餐廳常見的食物，丼飯的味道有保證，價格便宜，上菜又快，省錢又省時。但是對於素食者來說，丼飯是遙不可及的，尤其是一些不吃蔥蒜又不吃蛋的人。所以，我今次特別做了這個全純素，沒有奶，沒有蛋，沒有素料（素肉）的豬扒丼飯（Katsudon）。

看圖真的完全看不出這是全素，沒有肉的豬排丼飯呢！（作者提供）

製作過程如何？其實又不是太複雜，讓我們一起看看吧！

因為純素沒有鮮味，所以我會煲滾一些海帶結，然後留下海帶結水備用。這些水會用來醃製我們的素豬排和一些菜。此外，由於純素者不吃蛋，所以我在想什麼食材會有很滑的質感，然後我就想到山藥了！

海帶結有助提升豬排丼飯的鮮味。（作者提供）

山藥去皮後會很滑，有一些人會敏感，所以我用布包住了山藥再拿去磨。我只是想模仿蛋液，所以不一定要用到。蛋會有黃色和白色，那麼山藥怎樣變黃呢？我將山藥分了兩碗，一碗原色，令一碗加了薑黃粉，做好後備用。

把薑黃粉加到山藥中來模仿蛋液的顏色。（作者提供）

現在要做我們的主角：素豬排！

我醃了一些王子菇，讓它醃製一至兩小時。這個會是我們豬排的其中一部份。 然後，把兩塊白麵包去皮，一片麵包在底，放上王子菇，另一片則放在上面。將它淋滿漿粉後，再灑上麵包糠，接着就可以拿去炸了！

王子菇是製作豬排的其中一部分。（作者提供）

趁這個時間我們去煮一些菜和菇，因為我不吃洋蔥，所以用了大白菜和一些菇放在我們剛剛煮好的海帶水上以提升鮮味。 現在我們所有食材都煮好，可以裝備了！放一些白飯在碗裏，再放剛剛炒好的大白菜和菇，放上我們的脆脆素豬排。最後，灑上一些白芝麻和紫菜就完成了！

超好吃的素豬排丼！你也可以做一個豬排醬，這樣就更好吃又吸引！

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