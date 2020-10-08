【純素食譜】素食香菇滑雞蒸飯　只需5款家常材料就整到！

編按：只要有創意，很多食物都能轉化成素食，下文作者就發揮創意，把茶樓常見的香菇雞飯轉成素食食譜，供素食者多個選擇。一起看看到底是怎樣煮吧！

香港的茶樓常常會看到小鍋蒸飯，但身為素食者的我們永遠都不能吃到一碗熱騰騰的飯，所以我想自製一個純素版，在家裏也能夠輕輕鬆鬆吃到。

純素版香菇滑雞蒸飯。（作者提供）

其實材料非常簡單，主要是自家製素雞、紅棗、厚肉冬菇、栗子和薑。

純素版香菇滑雞蒸飯。（作者提供）

製作過程如下：

1. 一定要將冬菇先浸泡好，浸冬菇的時候可以加一些生粉，這樣冬菇會洗得比較乾淨。

2. 將米洗乾淨後浸在水中備用。

3. 將浸好的冬菇切小塊，薑切片，栗子切一半，紅棗泡水然後去核。

這個蒸飯的精髓就是薑！薑控的朋友一定要學會這道菜式，因為我不吃蔥蒜，所以這樣做更能吃到所有原汁原味的食材，現在將材料預備好後，就可以去醃製了。

材料預備好後就可以去醃製了。（作者提供）

4. 落調味料：

有機麻油：適量 醬油：兩湯匙 胡椒粉：少許 糖：兩茶匙 粟粉：兩湯匙 蠔油：兩湯匙 淡油：兩湯匙（我用的是有機果味橄欖油）

這個蒸飯一定要多一點油才好食和漂亮，所以我用了有機的油。

自家製素雞也要調味一下。（作者提供）

5. 我這個自家製素雞也要調味一下，因為我做的時候沒有加任何調味料（只有少許鹽），所以我首先會將素雞浸泡香菇粉或素雞粉裏1至2小時，然後再加以調味：

醬油：1-2湯匙 素蠔油：1-2湯匙 胡椒粉：少許 薑：幾片

把調味料攪拌至均勻，慢慢讓醬汁滲透。如果不想自家製素雞，你可以用豆腐、烤麩或麵筋代替也可以。

輕煎素雞會讓素雞更加香口。（作者提供）

6. 素雞入味後，可以拿去輕輕煎一下，這樣會讓素雞更加香口。煎好的素雞可以拿去和冬菇一起醃製。

將泡軟的飯放在煲裏。（作者提供）

7. 我們現在可以將泡軟的飯放在煲裏。我通常都是用中指去量度水的高度，這裏我大約放了手指頭第一條線的一半少一點的水進去。每個人的飯和爐都不同，所以可能要微調一下。

用中大火蒸大約15分鐘。（作者提供）

8. 我們放入幾片薑，少許鹽，用中大火蒸大約15分鐘。15分鐘後開蓋，把我們調好味的冬菇、栗子、紅棗、薑片和素雞放在飯上，然後蓋上蓋子再蒸它5至8分鐘。

把調好味的食材放到飯上。（作者提供）

蒸好的素食香菇滑雞飯很香，大家可以食之前再淋上一些甜醬油，這樣更好吃。

希望大家喜歡這個素食香菇滑雞蒸飯，特別在轉季的天氣吃一個暖暖的蒸飯更暖心！

內容提供：Vian素食屋

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