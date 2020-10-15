【烘焙食譜】只需7個步驟！自家製超級種子全素麥麵包

編按：能吃自家製麵包作早午餐是一件十分幸福的事，下文作者就分享了一款以超級種子為主的自家製全麥素麵包食譜，大家一起試試吧！

某天無意中買到馬莎的超級種子三文治包，這款麵包是超級難買，當日剛好上貨，店員說只有兩包，買到真的十分幸運。試食後覺得很好吃，口感很豐富，用來夾芝士火雞片當三文治一流！

而且今日也是時候清理酸種棄種，於是試試自己製作這個麵包，加了些燕麥，效果不錯。不過自己製作這個麵包就偏重，馬莎的就比較軟，但口感同樣豐富好吃，而且是全素無負擔，接下來幾天在家工作的午餐又有著落了。

食譜：

原片燕麥：100克 水：110毫升 藜麥：30克 亞麻籽：15克 南瓜籽：15克 黑罌籽（罌粟籽）：適量（裝飾用） 黑裸麥酸種（棄種）：100克 全麥粉：75克 高筋麵粉：125克 酵母：3克 糖：10克 鹽：5克 橄欖油：15毫升

+ 5 + 5 + 5

做法：

1. 燕麥加水攪一攪後瀝乾（像洗米一樣）。

2. 洗燕麥的水留下110毫升，然後將酵母加入水裏備用。

3. 將高筋麵粉、全麥粉、亞麻籽、南瓜籽、藜麥、糖、鹽、酵母、水放入麵包機，啟動麵糰模式，大概三至五分鐘後加入橄欖油，讓麵包機繼續完成第一次發酵。（注意麵糰濕度，如果太乾可以略為加水，太濕就要加返少少麵粉。麵糰成糰就表示可以了）

麵團成團就表示可以了。（作者提供）

4. 發酵完成後，將麵糰平均分成五份，滾遠鬆弛15分鐘。（我開頭分四份，整型完覺得太大，於是分成五份）

5. 將麵糰整型成橄欖型或圓形。

分份後成橄欖型或圓形。（作者提供）

6. 蓋上濕布或保鮮膜，發酵至兩倍大（室溫26°C大概45至60分鐘）

7. 預熱焗爐190°C，入爐前噴點水，灑上黑罌籽做裝飾。焗18至20分鐘。（每家焗爐唔同，留意麵包上色和膨脹程度控制出爐時間）

無酸種食譜（做法一樣）：

原片燕麥：100克 水：160毫升 藜麥：30克 亞麻籽：15克 南瓜籽：15克 黑罌籽：適量（裝飾用） 全麥粉：75克 高筋麵粉：175克 酵母：3克 糖：10克 鹽：5克 橄欖油：15毫升

完成作。（作者提供）

內容提供：Suey Homemade

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