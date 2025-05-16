一田大減價2025｜優惠2折起黑毛和牛半價三文魚腩條$22.5+$20推介

一田春日購物賞｜一田優惠｜一田大減價又來了，逾萬件貨品低至2折，加上今年是一田35周年，附了繼續有均一價$20專區，還特設「35週年$35/35折感謝專區」。不過最受歡迎還是超市部分。不少凍肉、海產大割價，急凍挪威三文魚腩條原價$55包，現$45兩包，平均每包$22.5，鹿兒島冰鮮黑毛和牛肩膀扒更低過半價等，快睇以下精選特價貨品，掃貨前記得清理好雪櫃、廚櫃預留位置擺放戰利品！

攝影：鄒家鳳



一田春日購物賞首日開賣，葵芳店也沒以往人山人海的墟冚場面，但開店1小時左右，收費處已排長龍，人人手推車上都放滿戰利品。

一田大減價｜按圖看看大家有什麼戰利品？

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一田大減價｜海鮮必買越南蝦/油甘魚鮫 三文魚腩條$22.5

超市凍櫃永遠是最人多擠迫的位置，當中小編最喜歡的急凍蝦，方便又彈牙，肉質媲美鮮蝦，最重要不用挑蝦腸。越南急凍ASC虎蝦仁是我的首選，每次最少入兩三包，500克$69/包（原價$99/包），其次是金泰寶泰國急凍去腸白蝦肉中型400克買一送一（原價$99/包）。還有挪威三文魚腩條$26/包、$45/2包（原價$55/包），平均每包$22.5，相信平絕各大日式超市。而另一必買的，是日本急凍油甘魚鮫（5-6個裝）$149/包（原價$248/包）和日本急凍廣島蠔L 1公斤$119/包（原價$185/包）都是好味又超抵買之選。

一田大減價｜鹿兒島冰鮮黑毛和牛肩膀扒低過半價

肉類方面，鹿兒島冰鮮黑毛和牛肩膀扒進行限時優惠，原價$147.2，現售$70.6，低過半價。而另一推介，是伊比利亞黑毛豬爽脢肉（叉燒）/豬頸肉/無骨豬肋條$69.9/包、$125/2包（原價$89.9/包），當中最愛豬肋條，用來燜煮都適合，軟腍滑溜。

一田大減價｜按圖看凍櫃哪些海鮮/肉類等最抵買？

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一田大減價｜米糠油2公升$78 純橄欖油減$110

除了急凍貨品，食油也是每次掃貨的10大之一，九鬼芝麻油170克$35/2支（原價$26/支）平均只需$17.5。百益特純橄欖油1公升$149.9/支（原價$249.9/支）、百益純橄欖油1公升$129.9/支（原價$239.9/支），樂家純橄欖油1公升$148/支（原價$209/支），瑞茲米糠油2公升$78/支（原價$105/支）

一田大減價｜按圖看抵買食用油：

一田大減價｜均一價$20專區 日清小麥粉低過半價

均一價$20專區今次繼續推出優惠，HANAMARUKI無添加農村味噌$20（原價$39.9）、森永盒裝班戟粉$20（原價$32），但最抵是日清強力/薄力小麥粉1公斤$20（原價$49.5），低過半價。近日人氣產品花王蒸氣眼膜/紓緩貼都有，各款$20（原價$35.9）。

一田大減價｜按圖看均一價$20專區13款推介：

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其他蔬果方面，牛油果5個裝$27.8/包（原價$42.8/包）、澳洲袋裝紅皮薯仔750克$16.8/包（原價$21.8/包）、日本九州溫室番茄$35/2盒（原價$32.5/盒）、紐西蘭南瓜$23.8/個（原價$35.8/包）等。

一田大減價｜按圖看哪些蔬果優惠價：

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一田春日購物賞

5月16日至25日，一連10日全線分店