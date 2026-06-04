超市優惠折扣｜惠康/百佳/佳宝/AEON優惠8折起！用八達通再減$30

超市優惠／折扣｜惠康、百佳又再推出周末快閃優惠88折，HKTVmall尚未正式公布85折詳情，而佳宝全場8折今日最後，日式超市Aeon亦同步推出各種折扣優惠，而且持續整整1個6月，大家又可以盡情掃貨啦！



惠康超市｜6.6買滿$168享88折 八達通付款再減$30

惠康將於6月6日（周六）推出1日限定快閃大減價活動， 只要消費滿$168，即享88折，折扣無上限。涵蓋日用品、零食、米油等。包括紐西蘭大蘋果$24.6/4個，平均$6.2/個；挪威三文魚$61.6/2包，平均$30.8/包；新紀元卵日本雞蛋$44/2盒，平均$22/盒。其中紅、白餐酒的優惠力度最大，買6支額外85折！

*使用八達通消費滿$350，即減$30，可與88折同時使用。

此外，買4支高露潔全效專業牙膏110克 ($187.6/4支)，送總值$390贈品，包括：28厘米深炒鍋連蓋1件 (價值$299)、唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝1條 (價值$41)及DoDoME強效殺菌洗衣珠25粒裝1包 (價值$50)。

買4盒史雲生清雞湯1公升 ($20/2盒) ，送總值$28贈品，包括: 1袋營多傳統印尼撈麵5X85克 (價值: $16) 及1支亨氏茄汁300克 (價值: $12)。

惠康將於6月6日（周六）推出1日限定快閃大減價活動， 只要消費滿＄168，即享88折。（惠康@Facebook）

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百佳超市｜6.6買滿$150享88折 南美蝦肉$14.7包

百佳6月6日（周六）同樣推出「夏日快閃」優惠，只要在門市以及旗下超市買滿$150即享88折。其中南美蝦肉（180克）$44/3包，平均$14.7/包，原價$26.9/包；奇異果$34.4/5個，平均$6.9/個，原價$10.9/包；Dreyer's/雀巢雪糕＄88/3件，平均$29.4/盒，原價$60/件，買滿$80還送1包海大雞肉燒麥（10個裝）價值$20；金鳳牌泰國香米（8公斤裝）$112.7/包，原價$128，花生油（900毫升）$93.2/4支，原價$105.9。

百佳6月6日（周六）推出「夏日快閃」優惠，只要在門市以及旗下超市買滿$150既享88折。

PNS網購同日亦加碼送優惠，購物滿$800輸入優惠碼「MEMR8」即享92折，滿$1,200輸入「MEMR12」可享88折，快來掃貨啦！

按圖看百佳「夏日快閃」優惠貨品推介：

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AEON超市｜心動價全6月低至5折 陶瓷餐具9折

Aeon超市推出「嘩！心動價！」，商品涵蓋食品、服飾、床品、家品及電器等生活必需品。其中黃金豬肉蒸餃（20粒裝）$19.9，原價$25.9；雀巢乳酪$5/盒，原價$9.9；戴維娜番茄醬（680克）$24.9，原價$45；煎鍋$139，原價$199；陶瓷餐具1件打9折，3件7折。活動從6月1日起至30日止，為期一個月。

Aeon超市推出「嘩！心動價！」，商品涵蓋食品、服飾、床品、家品及電器等生活必需品。

若是會員更有9折優惠：

~周一、周二：買蔬菜、豆腐、納豆、啤酒等商品9折

~周四、周五：則是急凍肉類、海產、食品、餅乾等。



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佳宝超市｜全場8折 無最低消費

佳宝超市則由6月1日起至6月4日全場八折優惠。今日（4日）已是最後一日。包括端午肉粽$20/包，原價$25/包；芥花籽油$69.6/3支，原價87/3支；白菜豬肉餃$13.6/包，原價16.9/包；頂級茉莉香米（5公斤裝）$67.2/包，原價$83.9/包

佳宝超市則由6月1日起至6月4日，一連4日推出全場八折優惠。