減肥食譜｜必備0脂是拉差辣椒醬！3款低脂高蛋白健身餐

減肥或健身期間，餐單來來去去都是雞胸、烚蛋和沙律。這些食材固然低脂、高蛋白，但連續吃幾日，難免覺得清淡。想加一匙沙律醬或蛋黃醬調味，又怕熱量和脂肪超標。其實健康餐不一定食得寡淡，關鍵在於選對零脂低卡醬料。今次就教大家用李錦記是拉差辣椒醬，輕鬆炮製兩道低脂高蛋白健身餐食譜與減肥食譜，由醃肉到拌粉絲都惹味開胃，令你的減脂餐不再食得「淡而無味」。同場加映蜂蜜是拉差焗雞翼，偶爾想放縱一下，也可以食得有滿足感！



低卡辣醬之選！0脂是拉差醬健康餐必備

想令健康餐更有味道，不一定要靠高熱量醬汁。李錦記是拉差辣椒醬以墨西哥辣椒（Jalapeño）為基底，經過精心比例調和，疊加出獨特的豐富香氣製成，帶陣陣蒜香，酸中帶微甜且辣度適中。

產品三大賣點：

• 零脂低卡：成份單純、無添加水，屬 0 脂低卡健康醬料。

• 無添加負擔：不加防腐劑、人造色素、味精及增味劑，更屬無麩質選擇。

• 正宗風味：充滿正宗是拉差風味，只需吱一下即可瞬間提鮮。

它的用法多變，用來醃雞胸可添香氣、幫助入味；拌粉絲或配海鮮則酸辣開胃；混入烚蛋或沙律，也能為平淡食材加一層味道。正在控制體重或增加蛋白質攝取的人，只需吱一吱，已可令低脂高蛋白餐食得更惹味，充滿正宗是拉差風味。

0脂低卡是拉差辣椒醬！推介2款健身減脂食譜

健身減脂食譜推薦（一）：是拉差蒜香烤三文魚

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氣炸鍋（Air-fryer）

1人份、1級難度、15分鐘（未計醃魚時間）

材料：

三文魚柳1塊（約150克–200克）

蘆筍、彩椒、本菇（伴碟雜菜）共100 克

李錦記是拉差辣椒醬1湯匙

李錦記蒜蓉1茶匙

李錦記頭道原釀減鹽頭抽1茶匙

橄欖油半茶匙

新鮮檸檬汁半茶匙

醃料：

海鹽少許

李錦記黑胡椒碎少許（約半茶匙）

做法：

1. 將魚柳洗淨，用廚房紙徹底吸乾水分。均勻撒上海鹽和黑胡椒碎，靜置5分鐘。

2. 小碗內加入是拉差醬、蒜蓉、豉油、橄欖油和檸檬汁，攪拌均勻成濃郁醬汁。

3. 烤盤鋪上錫紙或烘焙紙，將配菜的雜菜鋪在底部，放上魚柳。

4. 將調好的是拉差醬均勻塗抹在魚肉表面。

5. 以氣炸鍋預熱180°C，氣炸8-10分鐘（視乎魚肉厚度）。

6. 魚肉熟透後出爐，即可享用！

不失敗貼士：

* 若不用三文魚，也可以鯛魚等白身魚柳代替。

* 醃魚柳前須先吸乾水分，能更快入味，焗後更香脆。

* 沒有氣炸鍋，可用焗爐預熱至200°C，放入中層烘烤10-12分鐘即成。

健身減脂食譜推薦（二）：泰式肉碎涼拌粉絲

涼拌（Cold Mixed）

2人分量、1級難度、15分鐘（未計浸粉絲時間）

材料：

乾粉絲100克

肉碎100克

芫茜碎20克

青紅椒（切絲）15克

番茄（切粒）1個

薄荷葉碎5克

蒜蓉粒15克

調味料：

李錦記是拉差辣椒醬5湯匙

做法：

1. 粉絲用熱水浸透，約15分鐘，隔水備用。

2. 熱鍋下油，加入蒜蓉粒、青紅椒絲、肉碎炒熟盛起。

3. 粉絲拌入所有材料。

4. 加入是拉差辣椒醬拌勻即可。

不失敗貼士：

* 粉絲浸泡時間需按不同品牌的包裝指示，用即食粉絲較快，熱水浸15分鐘便可。

* 除了李錦記是拉差辣椒醬，也可使用李錦記蜂蜜是拉差辣椒醬，增添蜂蜜滋潤口感，同樣美味。

Cheat Day 必試！全港首支蜂蜜風味是拉差辣椒醬

平日吃得清淡，偶爾與家人朋友聚會，或者迎來 Cheat Day，都可以一試味道較豐富的選擇！接著選用的另一款李錦記蜂蜜是拉差辣椒醬，將蜂蜜的天然甜香與是拉差的蒜辣味道混合，酸、甜、辣之餘，口感亦較濃郁順滑。用來醃雞翼可令肉味更入味，雞翼快焗好時再掃一層，表面金黃亮澤，看起來更惹味。它的甜辣味道較溫和，適合不太能吃辣的人，一家人聚餐或派對時亦容易入口。

是拉差辣椒醬食譜（三）：蜂蜜是拉差烤雞翼

氣炸（air-fry）

2人分量、1級難度、15分鐘（未計醃雞翼時間）

材料：

雞中翼8隻

芝麻少許（裝飾用）

醃料：

李錦記蜂蜜是拉差辣椒醬2茶匙

李錦記特鮮生抽2茶匙

調味料：

李錦記蜂蜜是拉差辣椒醬2湯匙

魚露1茶匙

青檸汁1茶匙

糖半茶匙

做法：

1. 在雞翼背後中間劃一刀，加入醃料拌勻，約15分鐘。

2. 以氣炸鍋預熱180°C，加入錫紙或烘焙紙，放入雞翼氣炸10-13分鐘。

3. 把所有調味料拌勻。

4. 取出雞翼後，在雞翼面掃上調味料即可。

不失敗貼士：

* 雞翼先用鹽泡洗，可辟去雪味。

* 雞翼劃一刀，可加速入味及烹煮時間，省掉這步驟也可。

* 若以焗爐代替氣炸鍋，先預熱至200°C，焗13-15分鐘即可。

* 除了李錦記蜂蜜是拉差辣椒醬，也可使用李錦記是拉差辣椒醬，同樣惹味。

減脂餐到 Cheat Day：原味、蜂蜜版點樣揀？

原味是拉差辣椒醬蒜香濃郁、酸辣開胃，0脂肪、低卡，亦不加防腐劑，用來醃三文魚、拌粉絲，最適合用來炮製各款日常減肥食譜。蜂蜜是拉差辣椒醬則以麥盧卡蜂蜜的甜香混合蒜辣，風味溫和，用來醃雞翼或在快焗好時掃面，可令表面金黃亮澤。由平日減脂餐到週末 Cheat Day，兩款醬料各有用法。

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售賣點：

是拉差辣椒醬：各大超級市場有售

蜂蜜是拉差辣椒醬：百佳獨家發售

（資料由客戶提供）