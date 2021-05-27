一田購物優惠日2021｜實體店廚具食品低至1折　半價以下70件精選

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-27 17:34

一田購物優惠日2021第二彈於今日開始，全港實體店、超市同步勁減，廚具更低至1折發售！當中某部分貨品更是限時限量發售！記者率先到店直擊，精選了實用抵買的廚具、零食、飲料、家品等，好讓各位買家記低自己的心水產品再出擊。 攝影：余曉彤

一田購物優惠日2021全線分店現已開催，即使大家已習慣網上購物，但仍不及把商品拿上手看看般實在。場內大量廚具小家電都以優惠價發售，當中不泛名牌廚具、套裝等，部分品牌更以$999在4件中任選3件，大家可以按自己需要自由配搭。

一田購物優惠日2021的實體店部分現已開催！

實體店於不同日子還會推出「每日精選」，每款的折扣都是當日限定，部分更是限量。由5月28日（星期五）至6月2日（星期三）有幾款廚具家電都以低價發售。

5月28日至6月2日必搶家電廚具（早上10時開售）

按圖看5月28日至6月2日的限定減價貨品：

+ 8 + 8 + 8

按圖看其他精選減價廚具：

+ 13 + 13 + 13

超市同樣勁減！

若然你對砂煲罌罉沒太大興趣，那麼外國海鮮、水果、零食、飲料等？於購物優惠日內全線超市亦同樣勁減，雖然超市的減幅沒有廚具那麼大，但優惠期特別延長至6月9日。優惠分2星期進行，其間設有「$100/4件專區」及「買一送一專區」，如果遇到心水貨品的不容錯失。

超市付款人龍圍繞了店內一周。

按圖看超市每週精選（27/5-2/6）：

+ 20 + 20 + 20

按圖看超市每周精選（3/6-9/6）：

+ 5 + 5 + 5

一田購物優惠日2021

日期：2021年5月27日至6月2日（門市）

地點：全線一田百貨、一田超市及特別展場