UNY將軍澳店｜新店逾3萬呎5大熟食專區　開幕限定海鮮激減香印$78

UNY將軍澳店於今日正式開業，選址在寶琳新斬城中心2期的UG樓層，取代原有的百佳超市舖位，佔地超過3萬呎，主打港日台韓食品及日常用品，同時更有多間餐廳進駐。記者就精選了一些抵買及開幕優惠推介，以下逐一介紹！

攝影：余曉彤



將軍澳一向都有不同品牌的超級市場，而今個月UNY亦進駐新界東這個大區域，開設全新日系生活雜貨超市。有別其他日式超市，UNY店內出售以日韓出產的為主，單單是日本的調味料、傳統麵食、日本米已佔一個角落，若然是酷愛日本料理的定不能錯過。

UNY將軍澳店今日正式開業，正鬲位置擺滿時令果物、蔬菜。

請按圖看各個專區：

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手製飯團手工麵包 日韓美食任君選擇

店內不止有時令果物、蔬菜、新鮮肉類供應，更設有各式各樣的輕食如手工麵包GOSO GOSO、和風手製飯團米角、精品咖啡輕食Fifty Fifty、韓式腐皮壽司DOJE、韓食品牌COOKAT MARKET等，任君選擇。

熟食為於超市的中間位置。

請按圖看各個熟食專區：

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開幕優惠 熱賣商品限時大割引

新店開張當然小不了開幕優惠，場內部分凍肉、零食、食油等都以優惠價發售，記者認為當中最抵買的定必是Johnsonville豬肉腸，原價$62/包現減至$78/2包，平均1包只售$39而且味道自己配搭，真的是前所未見的低價。優惠期由即日至11月30日，有興趣的真的是不能錯過！

請按圖看開幕及其他優惠商品：

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UNY將軍澳店

UNY 生活創庫（將軍澳店）

地址：將軍澳欣景路8號MCP Central（新斬城中心2期）UG036

營業時間：8:30-22:00

