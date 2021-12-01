聖誕外賣｜雪花羊吞拿魚蛋6推介　網購85折city'super幫你醃火雞?

普天同慶的聖誕節又到了，正為一頓豐富的聖誕大餐而煩惱？其實，毋須四處張羅，又要擔心人數，又要安排座位，不如安在家中舉行小型派對，一來減低傳播風險，二來與親朋好友更能盡興。除了選擇到會之外，也可參考以下6大聖誕外賣美食精選，西餐牛扒火鍋配料各適其適，邊煮邊食，輕輕鬆鬆過一個溫馨難忘的聖誕夜。



今年聖誕節，不少市民都想留在家中，舉辦小型聚會，與親朋好友一起度過。（圖片來源：Pixabay）

溫馨圍爐 100%草飼純牛丸

聖誕節誰說一定要吃西餐？好友相聚圍爐吃火鍋，溫暖又溫馨，打邊爐必備牛肉肉丸，迅豐牛丸以100%澳洲草飼牛製成，選用其牛肉、牛背脂、牛筋等不同部位，有別其他摻雜大量麵粉或其他肉類的一般牛丸，牛味濃，肉汁豐富。

此外，全港獨有的豆腐紙、黃金角螺和蜂巢豆腐等都一定要試！別以為黃金角螺是海鮮，其實像響鈴但沒那麼油膩，但需多滾一點時間，吸盡湯汁精華，煙韌又惹味。豆腐紙則如其名，薄如紙張，最佳食法是烚軟後裹着魚滑或墨魚滑同吃，口感一流，充滿豆香。台灣直送的食材還有近年受追捧的麻辣鴨血，辣度屬中等，既能體驗刺激口道，亦避免傷及腸胃，嗜辣初哥也可一試。

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City’super夢幻聖誕幫你醃火雞 享西班牙冰鮮乾藏熟成牛

為配合聖誕節到來，city’super搜羅一系列世界各地的地道食材丶經典甜點及飲品。其中節日必備的火雞選擇繁多，有來自歷史悠久的美國家庭牧場Diestel出品的火雞，顧客可享用city’super的解凍及預先醃製服務，享受更快捷方便的烹調體驗。還有令「牛魔王」難以抗拒的「世界最佳牛肉」西班牙Rubia Gallega伊比利亞半島最古老的牛品種，乾藏熟成為西班牙冰鮮乾藏熟成加利西亞牛肉西冷、肉眼、有骨肉、牛柳及T骨牛扒等。

按圖看city’super聖誕外賣必食推介及價錢：

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city'super：www.citysuper.com.hk/tc/



Eat The Kiwi直送新西蘭無激素草飼牛 必試雪花和羊

新西蘭一向以零污染而聞名全球，當地出產的食材也較保證。新西蘭美食及生活百貨平台Eat The Kiwi為市民搜羅超過300款當地最新鮮時令的美食，包括草飼和牛、羊肉、走地雞肉、有機雞蛋、三文魚、芝士以及多款蔬菜水果，不少獲可持續發展認證，而且是新西蘭獨家生產的品種，嚴格限制使用類固醇、激素、抗生素等對人體有害的藥物，其中最受歡迎的草飼和牛，以百份百牧草作為飼料，健康之餘肉質更香濃帶甜，無論煎焗、燒烤，或各種烹調方法皆宜。另有「和羊」之稱的TE MANA LAMB羊肉，生長於新西蘭南島高山，雪花分佈均勻，富羊肉香濃氣息而不羶，今個聖誕不妨一試。

按圖看Eat The Kiwi必食推介及價錢：

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紐西蘭美食及生活百貨網購平台Eat The Kiwi

網址：https://store.eatthekiwi.com/



Steak King美國牛扒專家 西冷肉眼樣樣齊

Steak King最新推出聖誕節USDA牛扒禮盒，包括300克USDA西冷牛扒2塊、300克USDA肉眼牛扒2塊、1公斤帶骨肉眼牛扒、1公斤帶骨紅屋牛扒、300克伊比利豬扒2塊，以及青胡椒汁2盒，絕對是為「食肉獸」而設。各款肉類均由各地農場直送，再由自設的屠宰場切割，每個步驟均經嚴格處理。食用時只需把牛肉的每邊煎封即可，靜置後牛扒會鎖緊肉汁，令人一試難忘。

USDA牛扒禮盒 - $2,400（圖片由Steak King提供）

USDA牛扒禮盒$2,400

包括：

~300克USDA西冷牛扒2塊

~300克USDA肉眼牛扒2塊

~1公斤帶骨肉眼牛扒

~1公斤帶骨紅屋牛扒

~300克伊比利豬扒2塊

~青胡椒汁2盒

Steak King

查詢：9095 1817

地址：黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A



IKEA急凍美食 感受北歐風味

IKEA亦推出全新聖誕派對外賣套餐，除了熟食到會之外，還有多款急凍美食，大家可以親自炮製或加熱，邊煮邊食，味道和時間都可由自己掌控。IKEA還推出組合優惠，12月1日或之前購買2 件產品或以上即可享85折優惠，產品包括了急凍焗芝士番茄鱈魚柳（MSC 認證）380克、急凍藍芝士伴菠菜390克及急凍植物素肉扒200克。而甜品有DAIM 脆朱古力杏仁餅（無麩質）、ALMONDY 急凍杏仁餅（無麩質）及KAFFEREP 急凍蘋果批等三款急凍蛋糕。今個聖誕節，一家人不妨安坐家中，品嚐一包北歐風味的聖誕餐。

按圖看IKEA聖誕必食推介：

IKEA聖誕急凍美食精選：

~DAIM 脆朱古力杏仁餅（無麩質） - $53

~ALMONDY 急凍杏仁餅（無麩質） - $49

~KAFFEREP 急凍蘋果批 - $43

~急凍焗芝士番茄鱈魚柳（MSC 認證）380克 - 59

~急凍藍芝士伴菠菜390克 - $36

~急凍植物素肉扒200克 - $23

~LORDAGSGODIS 自選糖果 100 克 - $10

Ikea：www.ikea.com.hk/zh/products/easy-to-prepare/easy-to-prepare



九記黃鰭吞拿魚魚蛋香港獨有 加陳皮甘香彈牙

魚蛋本是街頭小吃，由廉價魚肉如九棍魚、鮫魚、雜魚等製成，為省成本有些更加入大量薯粉或澱粉，失去魚蛋原有的口感和鮮味。不過，九記卻一改魚蛋的宿命，以高級黃鰭吞拿魚為原材料打造成全港獨有的吞拿魚魚蛋，成本比一般海魚高3倍，但售價卻沒因此而提高！金黃外衣包裹着筋少油脂豐富的魚肉，結實彈牙，啖啖口感截然不同，也不會如一般魚蛋有粉漿黏口的感覺，是打邊爐必備的食材。除此之外，九記亦推出特級陳皮吞拿魚蛋，於吞拿魚蛋中加入十年甘香陳皮，提升魚蛋的鮮味。這個聖誕毋須再與其他人排隊吃西餐，相約三五知己或一家大小齊齊打邊爐，享受一個「暖笠笠」的聖誕節。兩款吞拿魚魚蛋均有網店85折限時優惠。另外「會展冬日美食節」（24-28/12/2021）及亞洲國際博覽館「跨年有折祭2021」（31/12/2021 - 3/1/2022）吞拿魚魚蛋均進行買一送一優惠，先到先得，送完即止。

按圖看九記火鍋配料必食推介：

網店購買吞拿魚魚蛋限時85折優惠



九記：https://bit.ly/3D7q3M5



「會展冬日美食節」（24-28/12/2021）及「跨年有折祭2021」（31/12/2021 - 3/1/2022）均進行買一送一優惠，先到先得，送完即止

