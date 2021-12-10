工展會2021｜$18花膠福袋$1香米$1罐咖啡　線上線下齊勁減低過1折

闊別一年的工展會於明日（11日）在銅鑼灣維多利亞公園開鑼，一如以往工展會聯同參展商推出不同優惠，合共超過400項「破抵價」購物優惠，部分商品更低至0.4折。除了線下，香港中華廠商聯合會更於展會期間設立「網上工展會」，提供另一個購物平台供大眾選購筍貨。



線上線下推超過400項購物優惠

工展會2021於12月11日開始，為期24日共超過830個攤位參展，場內分為9個展區，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區及推廣區。

工展會2021於今日（11日）在銅鑼灣維多利亞公園開鑼。（資料圖片）

「開鑼狂賞週」低至0.4折 $18福袋包花膠泰國香米1公斤$2

工展會最令人期待的定必是參展商的「破抵價」優惠，乾貨、糧油都以史無前例的低價發售。展會期間有2個優惠活動舉行，分別是「開鑼狂賞週」（12月11-15日）及「聖誕快閃購」（12月23-27日），記者精選了當中的超抵價貨品，好讓大家作好準備。

在「開鑼狂賞週」期間，聚大行國際有限公司（攤位號碼︰IC01-02），將以0.4折出售金鳳泰國頂級香米福袋（香米1公斤及環保袋1個），由$45減至$2每日限售30包；而在「聖誕快閃購」期間，御殿堂有限公司（攤位號碼︰2C04），出售「IKAN BRAND 萬能火鍋沙茶醬（120克兩包裝）」，由原價$56大減至$2，每日限售20包。

大會將聯同各參展商，在線上線下推出超過400項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折的產品。（鄭子峰攝）

請按圖看工展會「開鑼狂賞周」（11/12/2021-15/12/2021）精選貨品：

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請按圖看工展會「聖誕快閃購」（23/12/2021-27/12/2021）精選貨品：

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網上工展會6大展區 低至1折

是次工展會不止有線下部分，更增設了「網上工展會」，舉行日期為12月11日至2022年1月10日（共31日）。網上提供的優惠與場內的截然不同，不過部分商品仍然低至1折，同樣地都有大劈價優惠，如犀鳥牌有機瑪黛茶由原價$139現售$1，每日只有20盒！

網上限定優惠：

1. 購物滿$300送第55屆工展會嘉賓券2張（送完即止）

2. 購物滿$800送金鳳靚米1包+全單免運費（送完即止）

3. 購物滿$1500以PayMe付款即回贈$50

*優惠須受有關條款及細則約束



請按圖看網上工展會開鑼狂賞周（11/12/2021-15/11/2021）精選貨品：

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工展會2021

日期：2021年12月11日至2022年1月3日

地點：銅鑼灣維多利亞公園

開放時間：11:00-21:00（結束前30分鐘停止入場）

最後一天開放時間為11:00-20:00（結束前1小時停止入場）

門券價格：港幣8元（註：身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場；已接種兩劑新冠疫苗的人士於每天下午6時後可免費入場）



網上工展會2021

日期：2021年12月11日至2022年1月10日

網址：https://hkbpe.shoplineapp.com/

