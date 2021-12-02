火鍋配料｜網店HOME+火鍋專區優惠低過5折　豬牛羊素飼有機無添加

氣溫驟降，自然想打邊爐烚下烚下，可以醫肚同時取暖。網購平台HOME+推出了火鍋配料專區「寒流興『烚烚』​」匯集過百款火鍋材料，如肉片、烏冬、日式湯底等。同時亦提供5大購物優惠，購買指定種類的貨品享有折上折，最平低過半價發售！



打邊爐除了個爐重要外，配料更不可忽視，要火鍋味道提升優質食材不能少。網購平台HOME+正推出「寒流興『烚烚』​」火鍋專區，進行各式各樣的優惠，如購買指定火鍋配料/烏冬3件或以上85折，以鴻福堂野生深海鱈魚豆腐為例，原價$45減至$25，若購買其他2件配料/烏冬後再85折，折實後只需$22，足足平了一半有多！

入冬又是打邊爐的好時機，除了個爐重要外，火鍋配料更不可忽視！（資料圖片）

「寒流興『烚烚』​」專區5大優惠

優惠1. 買指定火鍋湯底/食材/飲品滿$288送響鈴1盒

優惠2. 買指定火鍋肉片2件或以上85折

優惠3. 買指定火鍋配料/烏冬3件或以上85折

優惠4. 買指定火鍋湯底可享9折

優惠5. 買指定飲品 / 啤酒2件或以上 9 折



除此之外，現時購物滿$300即可免費送貨，滿$100可自取。

請按圖看精選火鍋肉片：

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請按圖看精選火鍋配料、烏冬、湯底及飲品：

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