AEON｜廚具食品賀歲優惠　過萬呎店主打年貨佐賀士多啤梨$148兩包

農曆新年快到，又是辦年貨的日子，AEON由即日起至1月16日舉行「賀歲大激賞」，多款廚具、食品等照價再折；而近日AEON STYLE亦開設了過萬呎的期間限定店，主打賀年禮盒、日本水果、急凍食材及其他新年禮品等，營業期由即日起至2月6日。

攝影：鄧穎琪



一連3日賀歲激賞 照價再減

AEON各分店由即日起至1月16日舉行「賀歲大激賞」，精選賀年美食、家品及服裝等，大部份貨品皆可享有照價再折優惠，嬰兒及孕婦用品/服裝、童裝、男女服裝、內衣、飾物、手袋、鞋、旅遊用品照價8折，家品、傢俬、床品、運動服裝及用品、玩具、精品、文具、HOME COORDY、LIVING PLAZA照價9折，而超級市場、電器、La Bohéme Bakery、Cantevole、Glam Beautique則照價95折。

請按下圖睇賀歲大激賞減價貨品：

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「AEON賀歲大激賞」

日期：2022年1月14-16日



過萬呎期間限定店進駐油塘 主打禮盒水果

AEON Pop-up Store正式進駐油塘，面積超過10,000平方尺，貨品為農曆新年而設，主要發售賀年禮盒、日本水果、急凍食材等，目前還有開業優惠，近日當造的日本佐賀士多啤梨，亦以優惠價發售。另外，多款日本直送的禮盒裝食品，皆幾十蚊有找，用來當作新年賀禮也相當合宜，不必每年都只送曲奇、蛋卷和朱古力了。

請按下圖睇油塘AEON的貨品：

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AEON Pop up Store 油塘店



地址： 九龍油塘高超道38 號大本型1樓101-102號舖

營業日期：1月10日-至2月6日

營業時間：11:00-21:00

付款方式：只接受電子支付

