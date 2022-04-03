消費券｜美亞廚具減價優惠低至2折　不黏鍋具12套裝每件平均$24.9

消費券將於4月7日派發第一筆$5000電子消費券（兩期合共10,000元），補貼家計、買日用必需品、添置新廚具或其他用品等，可能大家已經有些計劃。美亞廚具（Meyer）推出減價優惠，購物慳得更多。多款平底鑊、炒鑊、湯鍋及各樣廚房配件低至2折起發售。最吸引是不黏鍋具套裝共12件由原價$999減至$299，每件平均$24.9。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

美亞廚具由4月5日至5月9日舉行一年一度的陳列品清貨活動，購物滿$100更可以$299換購Circulon有蓋陽極氧化湯鍋一個。除了12件不黏鍋具套裝，其他減價貨品推介，如不黏萬用鍋26CM由原價$26減至$99；湖水藍不黏鍋具套裝3件，齊備煮即食麵鍋、炒鑊及煎扒坑紋平底鑊，由原價 $429減至$145；多款廚具配件包括鑊剷、專業打蛋器、切Pizza刀等2件只需$38。

按圖看清貨特價廚具共24組減價貨品︰

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美亞廚具聖誕減價活動資料：

日期：2022年4月5日至2022年5月9日

時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

*接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款

*消費滿$200設2小時免費泊車服務



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