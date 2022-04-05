開電視優惠價｜美心大家樂意粉屋逾100店舖優惠　餸菜包外賣5折起

疫情下，大家都不知不覺做了疫境中的廚神，照顧自己或家人的一日三餐，買餸買食材成了生活中的重要日常，要健康簡單省錢省時間…一家之煮談何容易。有線開電視推出新節目《疫境中的餐桌》便為觀眾解決買餸煮飯的難題，並與本地100家商戶合作推出優惠套餐，讓你可6折品嚐日本料理、半價享有威靈頓牛柳二人餐！



MISOUP試飲套裝原價 $180現$144，包括姬松茸干貝燉老雞湯、粉葛茯苓牛大力燉瘦肉湯、養生火鍋湯底、酸菜豬肚火鍋湯底各一。(MISOUP)

實時10分鐘示範2菜式

開電視新節目《疫境中的餐桌》每集將邀來兩位名廚或KOL任嘉賓，在實時10分鐘內示範烹調菜式。嘉賓主持包括：張錦祥（Ricky）、余健志（Jacky）、李偉強、蔣怡（CoCo）、《唔熟唔食》Arthur、《點cook guide》馬田、湯水達人Natalie Lai叻叻等。每晚還會介紹「開電視套餐」優惠。

嘉賓及主持包括：名廚張錦祥（Ricky）、余健志（Jacky）、鄭融及梁凱寧。（開電視提供）

食材餸包系列，有MISOUP試飲套裝原價 $180現$144，包括姬松茸干貝燉老雞湯、粉葛茯苓牛大力燉瘦肉湯、養生火鍋湯底、酸菜豬肚火鍋湯底各一。

Gourmet魚餐$568減至$498

Gourmet品美網上食品「滋味魚餐」原價$568現$498，包括：本地泥鯭（3-6條）約300-350克、新西蘭急凍金獅魚柳（無皮）500克、巴西Nat無激素自然雞上髀1千克、智利 SA 50-70全殼熟青口500克各一包、台灣溪和急凍Mahi 2塊裝魚柳（鬼頭刀）300克2包，及送比利時 Creapan 4塊裝士多啤梨薄餅卷260克1盒。

按圖看《開電視》優惠套餐，有什麼食材店／餸菜包優惠：

+ 31

美心燒味套餐88折 靈頓牛柳二人餐$888減至$468

此外，美心快餐MX「燒味絕配」燒味 x 菜脯香蔥炒蛋飯系列連飲品88折；錦麗生牛肉粉、越式蔗蝦2件、指定飲品原價共$120，現優惠價$78；Marco's Oyster Bar & Grill「靈頓牛柳二人餐」原價$888，現$468；大家樂晚市外賣惠顧兩個招牌焗類套餐享9折等逾40間中西日餐廳食肆優惠。

按圖看《開電視》優惠套餐，有什麼餐廳食肆優惠：

+ 37

《疫境中的餐桌》

日期：4月4日起，逢周一至五晚上8時半至9時

頻道：77台開電視

