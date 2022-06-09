HKTVmall全港最大超市馬鞍山店　凍肉水果新張減至半價滿$200再折

HKTVmall全港最大旗艦店開幕了！HKTVmall網購做得有聲有色，但很多人始終鍾情於親自到超市掃貨，日前開幕的新店位於馬鞍山，佔地逾8千呎，分成不同貨區，即刻睇睇有咩買！

攝影：鄧穎琪



繼石塘咀、將軍澳和屯門後，HKTVmall第四間超市日前正式開業，佔地超過8千呎，是全港最大的分店，其貨品種類繁多，包括：糧油雜貨、優質急凍及冷凍食品、環球零食、個人護理用品等共超過5千種，許多都有優惠！除了減價貨品外，開幕頭一個月，只要買滿$200，即可享95折優惠。

未行到超市內，商場內其他位置都見到很多優惠宣傳海報。

甫進店裡是水果和凍肉區，接著便是其他零食、糧油、飲品之類的乾貨區，走到最盡頭還有家品及個人護理產品等，環境通道間頗為闊落。

店內環境。

值得一提的是，店內還有取貨區。

星期一至日各有不同優惠。

請按下圖看優惠生果：

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凍肉類貨品都有減價優惠，日本九州A4和牛肉眼由$349減至$248、紐西蘭法式羊架$369亦減至$298；愛煲湯的話，也可以買美國大西洋野生響螺頭，由$429減至$299。

請按下圖看凍肉減價優惠：

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HKTVmall馬鞍山店

HKTVmall馬鞍山店



地址：沙田馬鞍山恆康街2號耀安邨耀安商場2樓L201號舖

營業時間：星期一至日08:00-22:00

開幕優惠：即日起至7月4日，買滿$200即享95折

