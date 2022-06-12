AEON台灣食品節｜鴨血肉乾水果逾600款貨品　均一價同步進行3折起

AEON STYLE油塘店早在3月初開幕，惟當時香港正值第五波疫情，未有舉行大型開幕活動。日前AEON就在該店介紹了一些新品及推介貨品，而台灣食品節正值舉行，有超過600種台灣食品，「均一價」優惠亦同時進行，馬上睇睇記者有什麼推介！

攝影：鄧穎琪



AEON台灣食品節於即日至6月22日進行，優惠貨品首推是當季的台灣愛文芒，還有鼎泰豐點心、珍珠雪花酥、王子麵和鴨血冬粉等等，都是地道品牌，仿如去了台灣超市一樣。較特別的是愛玉籽，只要買樓回去放在棉袋裡搓洗、待凝固，加上檸檬和蜂蜜等，即可在家自製到夜市風味的愛玉檸檬，當是假日的親子活動也很不錯！

請按下圖睇台灣食品節貨品：

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除了周三新鮮日外，「均一價」也是AEON的長駐人氣優惠。6月10至22日，AEON亦推出均一價優惠，只需$30、$70或$100等，即可任擇清單上的產品，另外亦有$35單件的均一價，個人推介新西蘭全熟綠殼青口，由$55減到$35。原價$32.9一盒的咖喱磚，亦會減至$30/3件！原價$45.9的刀嘜花生油，在推廣期內$100/3支、皇族白象泰國短糙米，原本$49.9/1包，現在$100/3包；原價$99.9的手柄不鏽鋼碗，同樣是$100/3件。

請按下圖睇均一價貨品：

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AEON STYLE油塘店於3月初開幕，截至5月底，累計光顧人次已達100萬人，該店分成兩層，上層是超市，下層則有HÓME CÓORDY、Daiso Japan以及iC innercasual等，以下就是AEON特別推介超市部的新貨品或精選課品：

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AEON STYLE油塘店

地址：九龍油塘高超道38號大本型1樓101, 102, 106及107號鋪及2樓201, 202及208號鋪

營業時間：超市: 08:30 - 22:30；其他: 10:00 - 22:30