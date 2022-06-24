Daiso旺角旗艦店首引進Threeppy　粉色餐具設增量區$12盒45個口罩

香港首間Daiso旗艦店正式開店！位處旺角的Daiso佔地逾1,2000呎，裝修後今日（24日）便重開，並引進首度攻港的日式雜貨品牌Threeppy，價格$20起，粉色系餐具、木材質家品等等，皆廣受女性歡迎。此外，值得推薦的是Daiso增量專區，貨品價格維持$12，但分量激增，僅$12就買到一盒45個的口罩了！

攝影：鄧穎琪



儘管Daiso Japan一直都有旺角分店，但上月起它就經過大翻新，今日（24日）才重開，已變身成Daiso Japan旗艦店。此店佔地約12200呎，並引進日式雜貨品牌Threeppy。Threeppy是創立於2018年的日本品牌，在當地以300日圓起發售，有家品、餐具及飾品等，設計以粉色系、木製品等為主，成熟而不失可愛。店內一共分成Kawaii、Relaxing、Comfortable和Beauty 4個主題。

記者率先逛的當然是Threeppy，我認為它與HÓME CÓORDY的不同之處，就是它偏向女性化，有大量粉色產品，甚至是喱士、毛毛等是女士喜愛的款式。Threeppy在日本是一間300円店，而來到香港，最常見價格為$39、$60，但最低價格的貨品，目前見過是$20。講幾件值得推介的貨品，首選是動物造形矽膠刷子，可代替百潔布使用，又能放入洗碗機等，更免洗潔精；此外還有美濃燒碗碟等。

Daiso旺角店內的Threeppy專區。

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特設增量專區 蝕本價賣限量口罩濕紙巾

為慶祝日本Daiso創立50周年，店內特設了一個「增量專區」，一系列限量貨品皆會以增量版發售，但價錢不變，店方形容是蝕本價，但仍很想藉此答謝顧客。記者現場所見，不織布口罩$12就有一盒，每盒由30個增至45個！另外還有便攜裝加厚除菌濕紙巾、背心購物膠袋、即棄筷子、加厚除菌濕紙巾等，皆是$12增量版！

增量商品專區，一大幅口罩牆，現時$12就買到一盒45個的口罩

由於現在是炎熱的夏天，其中一個專區是冰涼用品，如：床墊、冰袋、濕紙巾、風扇、冷感口罩等。

除此之外，由於旺角Daiso店範圍大，所以貨品也較其他分店齊全得多，請按下圖睇更多推介廚房用品：

首先，Daiso有多種不同款式的碗碟。

還有更多廚房用品。

請按下圖睇更多廚房用品及家品：

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Daiso Japan旺角旗艦店

地址：九龍彌敦道601號創興廣場3樓

電話：2388 3171

營業時間：10:00-23:00

