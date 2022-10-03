消費券｜永安超級購物日低至25折　意製鍋具套裝$998花膠湯包$21

第二期消費券$3000（八達通派發$2000）已於10月1日派發，不知道你是一次清，還是精打細算的風格？永安百貨現舉行「永安百貨超級購物日」，外國製名牌廚具、廚房用品、糧油雜貨低至25折，優惠期更至10月23日，網店及門市同步進行。



名牌廚房用品低至25折 意大利造鍋具平均$499件加贈品

永安百貨超級購物日由即日至10月23日舉行，大量名牌廚房鍋具、用品最平$1000有找！跟以往一樣，永安購物日的減價貨品包含世界各地品牌的廚具，當中不乏原產地製造的鍋具如Staub、Balzano，筆者細看網店的減價商品最抵買的是「意大利媽媽」鍋具套裝，包括32厘米雙耳中式炒鑊連玻璃蓋及24厘米單柄法式煎鍋連贈品（高溫矽中式鍋鏟及食物剪刀），由原價$3696 現減至$998，而且是意大利製造，即平均只需$499件！

請按圖看減價鍋具、刀具、濾水器等廚房用品：

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百得利1公升橄欖油半價 南北行滋潤湯包$21/包

除了廚房用品，食品、湯包同樣減價。雖然是次牛油果油沒有勁減，但百得利1公升特純橄欖油則有半價優惠，由原價$156現減至$88。秋天乾燥自不然需要湯水滋潤，南北行皇牌滋潤湯包套裝6包裝由原價$268現減至$128，包含花膠養顏湯、雪耳椰片潤肺湯，平均$21包，的確抵飲又合時令。

請按圖看減價糧油、零食、超級食物等食品：

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永安百貨超級購物日

日期：即日至2022年10月23日

地點：全線永安百貨

網站：https://shop.wingon.hk/

