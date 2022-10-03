一田優惠｜日本直送當造蔬果鍋物低至68折　燒肉拼盤減$111菇$6.4

一田現正舉行「秋の味覚 - きのこ遊園地」，有多款日本直送秋天當造的蔬果、肉類、醬料提供，還有配合秋天鍋物的和牛、燒肉、烤鍋、醬汁等，低至68折。



宮崎金菇扒$19.8包，日本菇禮袋裝$39.8

秋天是豐收的季節，當造的瓜果當然少不得南瓜、梨、番薯、栗子等，菇菌也特別多，日本直送的多款美食，包括北海道南瓜、栗南瓜、秋月梨、豐水梨、和歌山刀根杮、禮岡霜降菇、白舞菇、松茸等都進行特價優惠，較少見的宮崎金菇扒$19.8包；長野金菇原價$16/2包，現$12.8/2包，還有日本菇禮袋裝原價$42，現$39.8，新潟舞菇禮盒原價$138盒，現$99。日本新高梨$28、豐水梨$46.8/2個。番薯則有德島鳴門金時番薯、鹿兒島紅薩摩番薯、宮崎紅遙番薯等。

按圖看一田「秋の味覚 - きのこ遊園地」有哪些優惠貨品：

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鍋物燒肉近江和牛8折

當造食材外，還有配合炮製鍋物的鹿兒島冰鮮黑毛和牛肉眼火鍋片原價$208/100克，現$168/100克；日本冰鮮燒肉和牛拼盤原價$599，現$488；近江冰鮮和牛肩胛扒原價$220/100克，現$178/100克；味滋康火鍋芝麻醬250毫升原價$36，現$26.9；小豆島之瞳粉紅蛋10個裝原價$32，現$26.9；福岡元氣米2公斤原價$219，現$149，約68折；還有陶瓷烤鍋原價$868，現$629。

除了美食，一田還邀請了Sanrio人氣角色Hello Kitty、My Melody 及Pompompurin 與你秋遊，走進蘑菇遊園地。展銷場陸續於不同地方進行，頭炮先在沙田新城市廣場1期進行，10月6日開始於葵芳新都會廣場及將軍澳東港城、元朗形點1期展銷。

「秋の味覚 - きのこ遊園地」

9月27日至10月16日：沙田新城市廣場1期

10月6至20日：葵芳新都會廣場、將軍澳東港城及元朗形點1期

