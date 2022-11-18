一田購物優惠日2022｜廚具食品1折起　高速煲$168湯包橄欖油半價

半年度的一田購物優惠日將於11月23日至11月29日舉行，過萬件貨品低至1折起發售，全港12間分店同步大減價。一田官網已率先公開部分減價商品，記者率先到網店尋找筍貨，發現多了廚具在每日限定的減價商品中，最平$100可買到名牌斬骨刀、燉鍋或煎鍋！



網店的優惠日完結後，便到實體店的優惠日。一田購物優惠日將於下星期三（23/11）舉行，百貨部為期7日；超市部為期14日，減價首日早上9-12時為YATA-Fans尊享獨家優先場，fans可預先在網上登記，率先入場選購，在中午12時起才對公眾開放，並營業至晚上10時。

下半年度的一田購物優惠日將於11月23日至11月29日舉行，過萬件貨品低至1折起發售。（資料圖片）

Fissler Joy 3件套裝勁減$2994 「每日精選」低至1折

優惠日最為人心動的是大大小小的廚具套裝，有如「買大送細」的感覺，有時甚至會贈送煮食用具，可享多重優惠。今次的「每日精選」好像比以往多，特別是廚具的部分，Fissler Joy 3件套裝由原價$3680現減至$688；PRIMADA 6L快速智能煲由原價$1688現減至$168；KENWOOD滴漏式咖啡機由原價$1038現減至$103。不過需注意出售分店及件數，以免落空。

請按圖看每日限家減價商品（23/11-29/11）：

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若未能成功搶到「1折震撼筍貨」，也可以看看其他減價廚具套裝、刀具、家電等，請按圖看減價煲鑊、湯鍋、刀具等廚房用品：

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超市2星期優惠最平低至37折 南北行湯包福袋$200有找

超市部連續2星期不停勁減至12月6日，2星期的減價貨亦有不同，急凍海鮮、零食、乾貨、糧油等包羅萬有。日韓水果低至37折；南北行湯包福袋（共8包）由原價$450現減至$198，送禮自用皆宜。

請按圖看超市每週精選（23/11-29/11）：

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請按圖看超市每週精選（30/11-6/12）：

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一田購物優惠日2022

日期：23/11/2022-29/11/2022（百貨部）；23/11/2022-9/12/2022（超市部）

地點：沙田/荃灣/大埔（一田百貨）；沙田/荃灣/大埔/旺角/新蒲崗/觀塘/將軍澳/葵芳/屯門/元朗/西環/北角（一田超市）

