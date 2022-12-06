世界盃｜日本雖敗猶榮 主廚陪征戰5屆世盃餐單公開大戰前食鰻魚
日本在世界盃「死亡E組」力壓西班牙及德國而首名晉級，在16強面對以F組次名出線的上屆亞軍克羅地亞，昨晚賽事看得人緊張不已、手心冒汗，兩隊鬥足120分鐘踢成1：1，惟互射12碼時段，日本被撲出3球以1：3落敗出局，第四度16強止步。不過，許多人都說日本在今屆世界盃表現亮眼，如今雖敗猶榮，除了球員努力以及監督森保一的帶領外，有一位功臣亦功不可沒，他便是為日本隊打點三餐18年的主廚西芳照，今次他當然有隨行，更在網上分享了日本隊的營養餐單！
12碼不敵克羅地亞 日本隊無緣晉級8強
昨晚（5日）是世界盃日本對克羅地亞賽事，由於今屆日本曾力壓西班牙、德國等傳統勁旅，打出熱血幾仗，不少人對「藍武士」實力睇高一線，亦想看到他們締造歷史、躋身8強。經歷90分鐘賽事以及30分鐘加時後，兩隊仍維持賽和1：1局面，要靠12碼分勝負，最終日本不敵上屆亞軍克羅地亞，飲恨出局，無緣晉級8強。
雖然日本隊12碼表現確實一般，不過許多球迷也大讚他們雖敗猶榮，畢竟亞洲人體力一向較差，但日本隊仍撐足120分鐘！除了嚴格的體能訓練外，飲食習慣當然也很關鍵，正所謂「三軍未動，糧草先行」，要數到陪住日本隊征戰世界盃的靈魂人物，就不能漏了主廚西芳照。
任國家隊主廚18年 每次隨行只睡5小時
西芳照現年60歲，自04年起獲日本足協邀請擔任國家隊主廚，至今已5度陪日本隊出戰世界盃，18年間默默打點球員的膳食，而礙於體力下降等問題，今年卡塔爾世界盃便是他最後一屆隨行。這些年來，西芳照為了讓球員們吃到新鮮而營養豐富的飯菜，以最佳狀態迎戰，每次出行都只睡5小時，天未光就進廚房，深夜才處理好善後工作等，他坦言只要見到球員吃得愉快，邊吃著自己煮的食物、邊討論戰術，已經十分滿足。
祝捷吃咖喱 迎戰克羅地亞食蒲燒鰻魚
儘管世界盃在11月揭幕，但早在9月時西芳照已往卡塔爾跑了一趟，和其他廚師開會，並了解當地的廚房設備、食材限制等。卡塔爾因宗教原因嚴禁吃豬肉，因此西芳照在餐單、調味等都要作出調整，要找其他營養相若的代替品，花了不少工夫。世界盃期間西芳照很勤力更新twiiter，初戰勝利後，球隊上下吃咖喱慶祝；而在對戰克羅地亞前夕，他就為球隊準備了蒲燒鰻魚。
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資料來源：西芳照