世界盃｜日本雖敗猶榮　主廚陪征戰5屆世盃餐單公開大戰前食鰻魚

日本在世界盃「死亡E組」力壓西班牙及德國而首名晉級，在16強面對以F組次名出線的上屆亞軍克羅地亞，昨晚賽事看得人緊張不已、手心冒汗，兩隊鬥足120分鐘踢成1：1，惟互射12碼時段，日本被撲出3球以1：3落敗出局，第四度16強止步。不過，許多人都說日本在今屆世界盃表現亮眼，如今雖敗猶榮，除了球員努力以及監督森保一的帶領外，有一位功臣亦功不可沒，他便是為日本隊打點三餐18年的主廚西芳照，今次他當然有隨行，更在網上分享了日本隊的營養餐單！



12碼不敵克羅地亞 日本隊無緣晉級8強

昨晚（5日）是世界盃日本對克羅地亞賽事，由於今屆日本曾力壓西班牙、德國等傳統勁旅，打出熱血幾仗，不少人對「藍武士」實力睇高一線，亦想看到他們締造歷史、躋身8強。經歷90分鐘賽事以及30分鐘加時後，兩隊仍維持賽和1：1局面，要靠12碼分勝負，最終日本不敵上屆亞軍克羅地亞，飲恨出局，無緣晉級8強。

日本射失12碼後，球員十分失望。（Getty Images）

雖然日本隊12碼表現確實一般，不過許多球迷也大讚他們雖敗猶榮，畢竟亞洲人體力一向較差，但日本隊仍撐足120分鐘！除了嚴格的體能訓練外，飲食習慣當然也很關鍵，正所謂「三軍未動，糧草先行」，要數到陪住日本隊征戰世界盃的靈魂人物，就不能漏了主廚西芳照。

西芳照雖然不懂踢波，卻是日本隊的靈魂人物！（twitter：dream24_nishi）

任國家隊主廚18年 每次隨行只睡5小時

西芳照現年60歲，自04年起獲日本足協邀請擔任國家隊主廚，至今已5度陪日本隊出戰世界盃，18年間默默打點球員的膳食，而礙於體力下降等問題，今年卡塔爾世界盃便是他最後一屆隨行。這些年來，西芳照為了讓球員們吃到新鮮而營養豐富的飯菜，以最佳狀態迎戰，每次出行都只睡5小時，天未光就進廚房，深夜才處理好善後工作等，他坦言只要見到球員吃得愉快，邊吃著自己煮的食物、邊討論戰術，已經十分滿足。

今年生日，日本隊隊長吉田麻也為西芳照送上一件繡有日本隊隊繡的紅色廚師服，叫他在比賽日穿上，相信會為球隊帶來好運！（twitter：dream24_nishi）

西芳照（中）在早前的大合照中，坐在隊長吉田麻也（左）和監督森保一（右）中間，更戴上隊長臂章，可見地位非凡！（網上圖片）

祝捷吃咖喱 迎戰克羅地亞食蒲燒鰻魚

儘管世界盃在11月揭幕，但早在9月時西芳照已往卡塔爾跑了一趟，和其他廚師開會，並了解當地的廚房設備、食材限制等。卡塔爾因宗教原因嚴禁吃豬肉，因此西芳照在餐單、調味等都要作出調整，要找其他營養相若的代替品，花了不少工夫。世界盃期間西芳照很勤力更新twiiter，初戰勝利後，球隊上下吃咖喱慶祝；而在對戰克羅地亞前夕，他就為球隊準備了蒲燒鰻魚。

西芳照（左）早在9月已前往卡塔爾，跟廚師團隊開會。（twitter：dream24_nishi）

與克羅地亞決戰前，西芳照為球員炮製了鰻魚。

請按下圖睇更多西芳照為日本隊炮製的美食：

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西芳照有自己的YouTube Channel，會拍片分享食譜。（YouTube截圖：NISHI's KITCHEN）

資料來源：西芳照