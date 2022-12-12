一田聖誕美食節優惠｜龍蝦尾威靈頓牛柳油封鴨髀　20分鐘速煮大餐

聖誕節是個充滿誘惑的日子，讓你失控地購物消費、大吃大喝...一個接一個的聖誕派對、聖誕聚餐，要食物豐富，又要平靚正，自家廚房出品必屬首選。一田現正舉行聖誕食品節，由主菜、甜品、素食、小吃統統齊，讓你零難度也可速煮高難度聖誕餐！



一田聖誕食品節由即日起至12月27日舉行，多款應節食材、速食料理、派對小食減價優惠，有巴西急凍野生龍蝦尾6-8安士（2隻裝）原價$238現$208、法國油封鴨髀原價$89.8現$85.8、聖誕焗焗雞（蒜香蜜糖味）$198隻、還有丠海道鱈場蟹、西班牙火腿..等，部分更是一田獨家，例如英國急凍黑松露威靈頓牛柳2人份原價$258，現$228盒，及法國聖米歇爾山灣冰鮮活藍青口原價$145現$118。雖然減幅不多，但勝在方便簡單易處理，各國傳統聖誕美食都集齊，炮製一場國際美食聖誕盛宴，毫無難度！

按圖看一田聖誕美食節優惠貨品：

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若炮製一頓二人餐有前菜、主菜、甜品的3道菜聖誕餐，有以下三大提案，龍蝦餐人均也不用$200！



提案一：$366.8

前餐：法國急凍田雞腿 (蒜牛油番荽味) (263克)$85

主菜：巴西急凍野生龍蝦尾$208

甜品：兩層奶油芝士撻烤忌廉芝士撻$36.9 x 2

提案二：$393.5

前餐：蘇格蘭高地煙三文魚$62.9

主菜：法國油封鴨脾$85.8ｘ2

甜品：巴士克焦烤朱古力芝士蛋糕 (395克)$159

提案三：$509.8

前餐：西班牙杜洛克火腿三重奏 (風乾24個月) 40克x 3包$208

主菜：英國黑松露威靈頓牛柳$228

甜品：烤忌廉芝士撻$36.9 x 2

按圖看其他聖誕派對小食飲品推介：

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一田聖誕食品節

日期：即日起至12月27日

沙田店：新城市廣場3期1樓｜2694-1111

大埔店：大埔超級城B區2樓｜3761-1388

荃灣店：荃灣廣場4樓｜2803-9188

旺角店：新世紀廣場5樓｜2192-2388

新蒲崗店：Mikiki LG｜2350-8888

觀塘店：apm LG｜3955-1818

將軍澳店：東港城2樓｜3615-1838

葵芳店：葵芳新都會廣場4樓｜3956-1000

屯門店：V city 地下｜2451-3988

元朗店：形點1期1樓｜3705-5600

西環店：香港商業中心地下及1樓｜2983-8336

北角店：北角匯2期B1｜2192-2300