2022回顧｜兩餸飯疫下遍地開花！專家教健康8貼士防踩地雷+食譜

兩餸飯，曾經被人嫌棄、被視為低下的頹物，這年卻在香港遍地開花，廣受大眾歡迎，連美國駐港總領事也光顧，公司周年聚餐也選擇，這一切都拜疫情所賜，禁堂食、餐廳倒閉、大廚失業、食肆變陣...一飯兩餸/三餸$30有交易，豪一點更有原隻鮑魚、扇貝只售$56，還有$90任食放題等，有些餸菜更由大廚主理，價廉物美，惠澤小市民。不過，這個飲食新常態或許隨着防疫措施放寬，逐步光榮引退。



美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May）也來湊熱鬧，光顧兩餸飯，只是沒有揀網民推薦的咕嚕肉、肉餅、粟米斑塊等，最終他選了什麼？

按圖看梅儒瑞的兩餸飯選擇及各適其適的「兩餸飯」：

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8款常見兩餸飯食譜

兩餸飯，其實主打家常小菜，要煮不難，在家自煮更可自行按制油鹽糖的分量，食得健康，即使兩餸飯的歷史任務完成，三餸一湯的家常便飯還可天天繼續。

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専家教揀兩餸飯健康8貼士

主張自然療法的李維恩教授於YouTube健康頻道《健康旦》中，分享了如何精明地選擇兩餸飯，食得健康啲。

按圖看專家教揀健康兩餸飯8大宜忌：

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1 蜆/花甲蒸蛋富含鐵質 宜從事體力勞動的人



雞蛋營養豐富，蜆的鐵質也高，從事體力勞動的人如裝修、地盤、運動員等便很需要。因為勞動需要大量氧氣，肌肉便要有充足的鐵質，血液中的鐵質足夠才會有多點氧氣，身體才會有力氣。

2 番茄炒蛋比蝦仁炒蛋好



李維恩教授指這是個安全的選擇，雞蛋是很好的食材，而番茄炒蛋用的油不太多，相比蝦仁炒蛋所用的油便多很多，為了炒滑蛋油多熱量自然高，

3 魚菜式宜選蒸或燜



魚是菜式中最抵吃也最安全，因為魚不新鮮很易察覺，材料自不能馬虎。不過，選擇蒸魚或燜魚較炸魚健康，而且相對新鮮、營艱會值較高，亦難以用炸的方式掩蓋下等貨式。

4 宜選蔬菜類、番茄炒蛋



例如西蘭花便非常有益，熱量低，可以選菜炒肉片、菜炒魚塊、豆角炒魚片、雞球炒菜等，同樣食材不會太差劣，否則易被發覺。

5 最高熱量菜：菠蘿咕嚕肉



常見的兩餸飯當中，熱量最高並非咖喱豬扒之類，而是菠蘿咕嚕肉，因當中的甜酸醬含有很多糖，每100克菠蘿咕嚕肉中，約有10克是糖，肉也要炸成脆皮，生粉又厚，整個菜式的總熱量便成為眾多餸菜中最高。但偏偏最多人選擇。

6 油炸可掩飾食材低劣



炸豬扒、炸雞髀等，因脆皮包裹，香脆口感容易為低劣的食物掩飾，少揀為妙。]

7 小心濃味或醃製食物



同樣濃味或醃得厲害的食物，例如南乳菜式等，即使食物不新鮮或變質也不易察覺，應慎選。

8 肉餅陷阱



別以為沒有濃濃醬汁的肉餅會較健康，其實屬邪惡系列之一，最易令人中招，因為肉餅要腍滑需加很多肥豬肉，剁碎拌勻入內，你未必發覺。

參考資料：健康旦：兩餸飯一定「唔健康」？李維恩教授教你精明挑選兩餸飯