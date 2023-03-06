行街市｜惠康新鮮豬肉勁減一律$24包低至27折！錢大媽幾點免費派?
黃昏時分，街市店舖開始減價促銷，尤其新鮮瓜果紛紛大賤賣，但原來豬肉也同樣命運，不只錢大媽「不賣隔夜肉」有全場清貨時間表，豬肉買3送2、買2送1。惠康也有全場新鮮豬肉一律$120/4包再8折，$24已可賣到$88.9豬手了！
攝影：鄒家鳳
𠄘諾「不賣隔夜肉」的錢大媽，店外列出清貨時間表，由晚上7時開始9折至11時30分免費派送。不過，這天5時35分於銅鑼灣店（灣仔道51-55號地下A舖），已見全場蔬菜買3送1，即75折，新鮮豬肉買2送1、買3送2，即67折至6折，而且貨品已餘無幾了。
「錢大媽」每天全場清貨時間表：
1900：9折
1930：8折
2000：7折
2030：6折
2100：5折
2130：4折
2200：3折
2230：2折
2300：1折
2330：免費派送
按圖看「錢大媽」銅鑼灣店優惠時段貨品：
惠康新鮮豬黑毛豬一律$24包 豬手低至27折
新鮮豬肉不但街市凍肉店有特價貨品，惠康超市亦同樣有優惠時段，揀啱時間慳得更多！下午6時半，惠康銅鑼灣翡翠明珠廣場店正進行新鮮豬肉大減價，大大個牌寫着「新鮮豬肉8折」、「新鮮豬肉任選二包$80」、「新鮮豬肉任選$110/3包」，原來這還未算最平！豬肉檔阿姐解釋：「今早開始8折，下午$110/3包，但而家$120/4包，再有8折，即平均每包$24！」阿姐說她也從未見過咁平！新鮮豬肉全場一律同價，包括新鮮黑毛豬等各部位，而且全部新鮮有光澤。黑毛豬西施骨原價$85、新鮮豬手原價$88.6都一律只需$24，最低27折！
按圖看惠康「新鮮豬肉優惠時段」每包$24有什麼選擇：
一包都減只需$24！
不過，還未到7點，阿姐又密密手貼紙仔，貼上每包$30的價錢，同樣有8折，即不用綑綁式消費，買一包都只需$24，那便不怕買太多吃得沒完沒了！而新鮮豬橫脷原價$11.4，亦減至$6。
限時優惠$100/4包 下午6點後開始減
問阿姐優惠做到幾時，她說不清楚。但每次6點後過來，差不多都有優惠新鮮豬肉賣，且常推出全場$100/4包，性價比最高的當然是黑毛豬和豬手。
錢大媽全場清貨時間表幾點開始？最低幾折？
全場清貨時間表由下午７點開始9折，每半小時減一折，11點1折，11點半免費派送。但未到7點店舖其實早已減價促銷。
惠康新鮮豬肉都有減價時段？
一般6點30分以後最優惠，不時進行全場豬肉$100/4包，包括黑毛豬。
哪間惠康有新鮮豬肉大減價？
並非每間惠康的新鮮豬肉有如此優惠，記者到訪的是銅鑼灣翡翠明珠廣場24小時分店。