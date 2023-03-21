行街市｜北角春秧街街市最平$1　牛油果平均$3.3蝦$50斤豬肉更抵!

上次行鵝頸橋露天街市$40青斑、$20花甲...有讀者留言還不及北角街市，「海鮮檔多到你唔信，價格任你比較，一定好過鵝頸橋。」不知讀者所指是否春秧街街市，還是北角碼頭海鮮市場或其他，但今次到春秧街街市，的確種類多價錢平，吞拿魚$50/2條、基圍蝦$100/2斤...但發覺最便宜的並非海鮮，而是新鮮豬肉，包括黑毛豬一律$38斤、$100/3斤，街市少見！

攝影：鄒家鳳



北角春秧街街市是唯一一個有電車單行駛過的露天市集。

北角春秧街街市，出名貨品種類多價錢平，不只肉類海鮮蔬菜，衣履鞋襪美容祭品酒店...都集中在一條短短的街道上，還有最古老交通工具之一電車穿過，衣食住行都不缺。每逢大時大節更墟冚，每次電車行經，叮叮叮...一響，大家如紅海般兩邊散開，怕街市髒又迫？坐在電車上層「踞高臨下」，靜看人群叫賣穿梭，又是一幅充滿生命力的香港風情畫。

海鮮檔之中，政洋最熱鬧。

行街市｜鵝頸橋街市生猛海鮮$20有交易 青斑$40點分花甲蜆沙白？

搭車來買餸都抵！吞拿魚$50/2條

北角春秧街街市，不只服務街坊，不少市民也跨區前來買餸，尤其港島東居民，只花$3車費，乘叮叮直逹街市，省來的買餸錢，豈只區區3蚊，乘的士也划算！按讀者提議前來，實在沒有失望，海鮮檔多又平，較少出現街市的吞拿魚$50/2條，本想買來試試，但行完再回頭已經售罄，改買了條金邊撻沙$70大大條。還有海黃花$40/2條、大馬友$55/2條，紅衫魚$50有7條，基圍蝦$60斤、$100/2斤，澳洲龍蝦$180隻...

按圖看北角春秧街街市有哪些海鮮抵買：

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全場豬肉／黑毛豬一律$38斤、$100/3斤

海鮮便宜，但還不及新鮮豬肉抵買，未到下午6時，差不多全部豬肉檔一律大平賣，全場豬肉包括黑毛豬，不論哪些部位都$38斤、$100/3斤，比一般平一半。黑草羊，腩排、前後髀也有，且都是大大隻字明碼實價。

按圖看北角春秧街街市有哪些肉類抵買：

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行街市｜惠康新鮮豬肉勁減一律$24包低至27折！錢大媽幾點免費派?

蔬果最低$1有交易！墨西哥牛油果$20/6個

這裡的蔬果亦款式多多，收市價最低$1有交易，$1/1條青辣椒、$5份冰菜，秋葵$10份/2包，$20/6個墨西哥牛油果，雖然個個完熟，已變了紫黑色，但依然結實。由於北角春秧街街市，有不少福建或上海人聚居，故有「小福建」或「小上海」之稱，售賣閩南食品、上海麵點等地道食品的店舖亦集中於此。

按圖看北角春秧街街市有哪些蔬果等食材抵買：

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