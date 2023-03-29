行街市｜灣仔露天街市最平1蚊條褲？日本草莓$25蝦$20什麼騸牯牛?

灣仔街市，你可能會混淆擁有流線外型的灣仔街市大廈，但論熱鬧論多元化，始終不及灣仔露天街市，或正確點是「灣仔露天市集」，不僅海鮮蔬菜水果，還有不少傳統老麵店、曲奇餅店、衣服出口店等，$20/5條池魚、$20盤蝦、$99/3磅黑草羊、$100/2箱4包日本福岡士多啤啤梨，但最平竟是女裝內褲1蚊條。

攝影：鄒家鳳



灣仔露天市集

騸牯牛專門店 閹割過的牛最肥美？

肉檔這裡也很分散，太源街、交加街、石水渠街都有不同的海鮮檔、肉檔，大大隻字「騸牯牛專門店」，騸牯牛是指來自山東經過閹割的公牛，一般約1歲便進行閹割，之後牛隻的脂肪會更豐富和均勻如雪花般，約4歲時肉與脂肪比例最佳，入口鬆化，就是我們俗稱的「肥牛」，優質的犏牯牛產量有限，每天只有13至15隻分配到港。

按圖看灣仔露天市集的肉類貨品：

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日本佐賀/福岡士多啤梨 $100/2箱4包全灣仔最平

蔬菜類雖然沒有其他街市$10/4份的吸睛招徠，但勝在大大份又夠新鮮，$10盤的的西蘭花雖只得2個，但大大個翠綠結實，菜心、西洋菜、蕎菜、潺菜、大啡菇Portabella也都只是$10。但最抵還是日本佐賀/福岡士多啤梨由$70箱/2包，減至$100/2箱4包，平均每包只是$25，絕對是全灣仔最平！

按圖看灣仔露天街市有哪些蔬果：

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$20份有蝦、中魷魚 池魚$20/5條

海鮮檔這裡有四五檔，這天魚穫最多的可能是池魚和虱目魚，一盤盤收市價，$20有5條池魚，$20的還有很多選擇，例如一盤蝦、一盤中魷魚、還有虱目魚一條。海斑的價錢也不貴大大條不用$100。

按圖看灣仔露天街市有哪些海鮮：

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鏡記粉麵、百事吉曲奇餅 傳統老店雲集

灣仔露天街市，包括了太源街、石水渠街、交加街等一帶，縱橫交錯，逃過了清拆命運的市集，「劫後餘生」依然精采，綠色鐵皮小檔，形形式式貨品不絕，這邊賣衫賣工藝品，那邊竟有臘腸臘肉高高掛。不僅海鮮蔬果豬牛羊，還有不少傳統老店，像逾75年歷史的鏡記粉麵店、過年特別虛冚的百事吉曲奇餅麵包店、媲美上海街一樣齊全的廚具家品店興記等等，吃喝玩樂、衣服鞋襪、玩具模型什麼都不缺。

按圖看灣仔露天市集除了海鮮蔬果肉類，還有什麼店舖：

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