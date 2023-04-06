行街市｜九龍城街市龍蝦$100鮮蝦$30份　檔販教分䱽魚螄蚶黃金5秒

九龍城街市，不是個可以買到$10/4份蔬果、$1隻辣椒的地方，但你卻可能碰見發哥周潤發來買餸！這個擁有35年歷史的明星街市，其可愛之處不在於價錢便宜有$100隻龍蝦、$30份生蝦、但勝在人情味濃、食材多元化又新鮮，不懂揀、不懂煮、不懂吃，檔販阿哥阿姐都不厭其煩為你上一堂生物家政課。

攝影：鄒家鳳



逛九龍城街市，若你黃昏時分才來想掃平貨，或許你會失望，因為下午5時多已有過半的攤檔關門，地下層只餘下少量蔬菜檔、兩個雞檔，海鮮檔算是最「勤力」的了，選擇仍有不少。約6時，2樓的肉檔等已有9成收工了。如果不想白行，還是早一點來好，反正收市時段也不等於他們會把貨品大賤賣，新鮮生猛才是他們的招徠，

不過，揀手貨仍有不少，$100原隻龍蝦，比超市的冰鮮冷藏龍蝦尾還要便宜。$30份蝦也有很多選擇、還有$50、$60、$100、$150份蝦，由大到細任你揀。

按圖看九龍城街市海鮮種類及價錢：

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教分鷹䱽白䱽 螄蚶黃金5秒

鷹䱽魚比白䱽魚價錢相差甚遠，前者百多二百元一條，較普通的白䱽或黃鱲䱽貴上一倍。魚販阿哥教最簡單看條尾，白䱽尾部尖長、鷹䱽較濶，魚皮膚色也不同，唔明？阿哥把兩尾魚一併便很明顯了，他還耐心地拿着給我左拍右拍，對於一個攪攪震的陌生人竟也如此耐心教導，於是又買了一條鷹䱽，$140算很便宜，其他檔大小相若$180，我說轉頭來，他也不虞有詐笑恴盈盈。當然我真的回來幫襯，他教我蒸8分鐘真的剛剛熟，肉質彈牙。螄蚶，也是在街市少見，平常在飯店見血淋淋不會吃，但檔販說灼5秒剛剛好。沒有血、鮮甜幼滑，灼太久會韌，就像和牛一樣，燙一燙就夠。就儘管一試，結果真的鮮嫩無比，較蜆肉花甲還嫩滑。

發哥鼎爺加持 周華記鮮雞

下午6時仍未收市的所餘無幾，開店逾三十年的周華記是其中之一，冰鮮雞、新鮮雞列陣待沽，這檔雞其實早已因發哥、鼎爺、蔡瀾等名人的加持而聲名大噪，玲姐兩姐弟以親切見稱，今次也親身感受到，我問長問短他倆都不厭其煩，三皇雞、龍崗雞、冰鮮、新鮮雞..有哪些分別，哪隻靚、哪隻大，玲姐都一一講解，拆袋邊看邊分析，買得特別開心。

按圖看九龍城街市周華記鮮雞：

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新鮮蔬菜 $20斤枸杞塊塊葉挺拔精神

蔬菜這裡雖沒有大優惠，但勝在新鮮，就像枸杞菜，外面店舖不少賣$8紮，$15/2紮；但這裡$20斤本地產，見它塊塊葉都很挺拔精神，就買了半斤回家煲梳羅魚湯。粟米其他地方$12有3條，這裏$15條一樣大把人幫襯。

按圖看九龍城街市蔬菜及價錢：

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九龍城舊區重建，九龍城街市也將成為歷史，還有什麼想吃想幫襯想拍照，便要好好把握機會了。