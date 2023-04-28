移民加拿大｜食飯畀貼士都要睇臉色！港女難適應3習慣2周收次垃圾

加拿大是港人移民熱門選擇之一。移民不是一個容易的決定，適應新國家要克服文化差異、語言障礙等等，面對的挑戰可能比預期中更多、更大。90後YouTuber Fion去年7月與丈夫Michael移民到加拿大多倫多開展新生活，最近她在YouTube上分享了港加兩地的生活習慣差異，沒想過到餐廳吃飯畀貼士都要看臉色。



Fion與丈夫Michael移民加拿大後，經常在YouTube上分享加國的生活點滴。（Fion About@YouTube）

90後YouTuber Fion在去年7月移民到加拿大多倫多開展新生活，最近她在YouTube上分享了她移民加國後改變的生活習慣。

餐廳吃飯畀貼士都要看臉色

由於加拿大是一個移民國家，融會著不同文化的地方，所以無論是茶記、日式、泰式等等餐廳都不難找到，而且通常都是當地人開設，味道會比較地道。Fion在影片中形容加拿大的餐廳味道比起香港集團式經營的好，因此在食方面沒有什麼需要擔心。不過「畀貼士」這個不成文規定，則讓Fion有點不習慣。

在加拿大，店員會在客人用膳後提供帳單讓客人選擇要支付多少小費。使用信用卡付款的話，卡機上可以選擇不同百分比的小費。（網上圖片）

按圖看3個移加港人難適應的生活習慣：

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不付小費會被追問原因

香港的餐廳收取「加一服務費」早已是一種約定俗成，因此大部分港人一般都不會特別再給小費。但在加拿大的飲食文化中，雖然沒有所謂「服務費」，但就有稅收和小費（貼士）。給小費是加拿大的不明文規定。餐廳會在客人用餐後附上帳單，讓客人選擇要支付多少小費，不給小費可能會被視為失禮，店員更會追問理由。而且在香港，餐廳的「加一服務費」是歸公司所有，而在加拿大，小費一般都會全數給予服務員，可說是服務員的主要收入來源，所以服務員對小費的執著並非沒有原因。

信用卡機有小費百分比供選擇

一開始到加拿大時，單單給小費就已經足夠讓Fion頭痕，因為不知道什麼時候需要支付，而且要計算不同百分比的小費稅收。此外，Fion亦提到有一次和朋友去吃中式火鍋，因為朋友付款時使用信用卡，而信用卡機可以選擇支付多少小費，朋友錯誤選擇「No Tips」，服務員立刻跟朋友說要給小費，而服務員更會看她給多少，情況讓人尷尬。不過現時Fion已經習慣加拿大的小費文化，並會因應服務員的表現決定要給多少小費。

按圖即看Fion在加生活點滴：

小費18%起跳 自己煮最實際

在加拿大，給小費一般是10%-20%，但隨著通脹問題加劇，被要求支付的小費亦隨之增加，從以往10%起跳的小費，攀升至18%起跳，難免讓人有壓力。為了省錢，大部分時間Fion都會選擇在家裡自己下廚。

值得一提的是，在加拿大，「未加工」的食材，例如：蔬菜、水果、雞蛋、牛奶、肉類和海鮮等都是免稅品，所以在家煮食的確能夠省下不少錢。有時候偷懶不想煮飯，Fion會選擇買外賣回家吃。不過Fion指，只有外賣自取才可以不用給小費，如果選擇外送平台叫外賣，依然要給速遞員小費。

Fion與丈夫首次在加拿大過情人節，沒有出門吃貴餐廳，反而在家「煮飯仔」。（fifion.yu@Instagram）

餐廳太早關門 6點要吃晚飯

加拿大的餐廳大部分都在晚上8點關門，如果想外出用餐，最理想的用餐時間是晚上6點左右開始，以免錯過了餐廳Last Order的時間。Fion說，在香港的時候習慣晚上7點半後才吃晚飯，來到加拿大之後，雖然大部分時間都是自己下廚，但如果當天很想在外用餐，就要提早出門。不過她亦提到，一般亞洲人開的餐廳或者快餐店的關門時間都比較晚，有些甚至會營業到晚上11點，有時候若錯過了餐廳的晚飯時間，或者想吃宵夜，Fion都會選擇這一類餐廳。

垃圾堆積車房 兩星期先收一次

不少國家都有規管垃圾分類和回收，但是在香港，家居垃圾分類回收屬於鼓勵性質，大部分港人都是習慣將家居垃圾直接掉去大廈的垃圾房，不會仔細分類。不過Fion表示，在加拿大需要有計畫地將自己的垃圾進行分類回收後按日子處理。廚餘和回收一星期一次，而普通垃圾兩星期才收一次，不同垃圾分類更會有專屬的有蓋回收桶。

按圖即看加拿大回收桶３大分類：

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綠色回收桶：廚餘和有機垃圾

有機垃圾主要是指能夠在收集後被送到有機肥加工廠，例如：麵包、咖啡渣、肉類、動物糞便等都屬於有機垃圾，不過倒垃圾前要先裝入可降解塑膠袋，並紮起來放入廚餘桶。

藍色回收桶：可回收垃圾

例如：紙盒、紙袋、鋁罐、膠樽等一般瓶罐類和可循環垃圾都可以放入藍色回收桶，不過瓶罐類要先清洗並抹乾，紙盒類要壓扁。

黑色回收桶：不可回收的一般垃圾

一些不能被降解的垃圾都會被放進黑色回收桶。例如：包裝紙、塑膠袋、玩具、外賣食品包裝等一般垃圾。黑色回收桶不同綠色和藍色回收桶，黑色回收桶兩星期才收集一次。

有人可能會擔心推積垃圾會惹來蛇蟲樹蟻，但Fion指，她所住的地方是聯排別墅（Townhouse），所以垃圾可以暫時放置在車房，不會堆積在家，而且因為回收桶有蓋，所以不太有異味傳出。

加拿大的聯排別墅（Townhouse），基本上每棟房屋都有後花園和停車位。（網上圖片）

Fion坦言，在香港的時候，一天倒一次垃圾是理所當然的事。來到加拿大後，除了會開始留意回收時間，更會在折包裝紙時看能不能回收，吃完飯的廚餘會先用膠袋包好再掉進廚餘箱。她亦感覺加拿大是一個環保意識很強的國家，即使在美食廣場也會有回收分類的垃圾桶，讓她對於環保概念加深了不少，所以久而久之養成習慣。