人氣爆谷店一批次含不准添加防腐劑　可致腸胃不適食安令停售！

食物安全中心公佈一項食品的違規樣本檢測結果，指當中含有不准添加的防腐劑。大量攝取或會刺激腸胃，造成不適。爆谷，其實除除了熱量問題外，還有什麼問題需要留意？



爆谷店Pop pop Rangers 含不准添加防腐劑

爆谷店 Pop pop Rangers旺角的零售點。（Pop pop Rangers）

據食物安全中心在7月11日（二）公佈，香港品牌爆谷店Pop pop Rangers的玫瑰岩鹽焦糖（岩鹽焦糖）爆谷，當中含有百萬分之三十六點七的防腐劑對羥基苯甲酸甲酯，而食安中心對此物質的最高准許含量為0，即不可添加。該爆谷批次的最佳食用日期為2023年7月20日，食安中心抽取樣本的地點則為其旺角的零售點。

Pop pop Rangers的玫瑰岩鹽焦糖爆谷（Pop pop Rangers）

食物安全中心已指令有關商戶停售受影響批次產品，亦表示相關調查仍然繼續中。根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），任何人如售賣不符合《規例》防腐劑要求的食物, 即屬違法，違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。不過，食安亦表示按樣本檢出的對羥基苯甲酸甲酯，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。

防腐劑羥基苯甲酸甲酯可致腸胃不適 或刺激產生雌激素

台北榮民總醫院臨床毒物科主治醫師楊振昌曾在一篇關於防腐劑的訪問中，說明羥基苯甲酸甲酯的資訊。他指攝食大量「對羥基苯甲酸甲酯」，可能會刺激腸胃道，造成不適，但目前尚無報告發現，動物或人類長期攝食會有致癌性，但有國外研究懷疑，可能會刺激產生微量女性荷爾蒙。

若女性荷爾蒙分泌過多，經前或會出現頭痛、乳房脹痛、腹痛等症狀。若雌激素持續處於過多情況，甚至會增加患子宮肌瘤及子宮內膜增生的風險，或會造成乳腺增生、纖維腺瘤及乳癌等疾病。

爆谷有三高 食原味最好

原味爆谷。（freepik）

製作爆谷的主要原料是玉米粒，成份單純，含有豐富的多酚，能夠防治心血管疾病。但現在的爆谷通常會額外添加許多調味，如焦糖、朱古力、鹽等，令它們存在高鹽、高糖、高脂肪、高熱量的問題。另外，商人為了令爆谷更為香甜，會加入不少牛油，它含有的反式脂肪酸不但容易引發肥胖，更可危害到心血管健康。

資料來源：食安中心/元氣網