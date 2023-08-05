食物安全｜咖啡1情況劣化飲後8小時肚痛倒地！咖啡豆/粉飲用期限?

近年嘆咖啡除了是享受也成為時尚。親選喜歡的咖啡豆，新鮮研磨出咖啡粉，泡一杯自家個性的咖啡，成了不少咖啡控的樂趣。不過這個品味操作，原來也暗藏飲食危機，隨時可以把你送進急症室。



為什麼要研磨咖啡？

研磨咖啡對咖啡的風味與香氣都起了重要作用．通過研磨，令咖啡豆接觸熱水的表面積增加，使咖啡中的物質更快溶於水，達到萃取的目的。不過研磨後，也會讓咖啡更大程度暴露在空氣中。

新舊咖啡粉味道有不同

日本電視台的節目《世上讓人吃驚的新聞》報道了一位以品嚐評論世界各地的咖啡和研究沖泡方法為發文主題的博主今野，因為粉絲的一個問題：新磨的咖啡粉和舊的咖啡粉味道有不同嗎？而親自驗證，以鮮磨的粉跟半年前磨的粉作比較，結果發現，半年前的豆泡起來泡沫較少，而且入口變得極酸。但為了完成報道，他還是喝了幾口。

現磨（左）、半年前磨的咖啡粉分別（ザ！世界仰天ニュース截圖）

今野親自驗證新、舊研磨的咖啡粉味道有什麼不同。（ザ！世界仰天ニュース截圖）

半年前磨咖啡粉 喝後8小時肚劇痛

可怕的事在喝後8小時發生，已入睡的今野因腹部劇痛痛醒，去廁所卻沒能排便，他打算叫救護車，但由於痛得完全無法動彈也不能成事，只能一個人倒在地上。然而過了一陣子，劇痛使開始緩和。

這究竟發生了甚麼事？醫學博士鳥居明指出：咖啡豆會隨時間而劣化！咖啡豆中富含脂質，這些脂質會被氧化成過氧化脂質（氫過氧化物），對腸胃造成刺激。氫過氧化物不會被胃吸收，而是由腸道吸收，在吸收的過程中，會刺激腸道，令劇痛出現，當吸收消化過程完成，體內的氫過氧化物減少，痛感也隨之減退。

醫學博士鳥居明指出：咖啡豆會隨時間而劣化！（ザ！世界仰天ニュース截圖）

咖啡安全飲用期

事實上，讓咖啡粉暴露在空氣中愈久，就會喪失愈多風味與香氣。而且，咖啡粉更容易受濕氣影響，咖啡豆受潮，也會影響咖啡的油脂及風味。所以，使用咖啡豆的話，嚴守食用期限，這不但有關食物安全，也影響咖啡的質素。

完整的咖啡豆保存期約90日，而磨成粉後會大幅縮減至7-10日，（ザ！世界仰天ニュース截圖）

完整的咖啡豆保存期約90日，而磨成粉後，食用期會大幅縮減到7-10日，即使是即溶咖啡粉，也只宜放一個月。

用橡筋把咖啡粉綑綁，置於室溫中保存也是不當的做法。（ザ！世界仰天ニュース截圖）

另外，今野將咖啡粉袋子用橡筋綑綁於室溫中保存也是不當的做法，應盡量避免接觸空氣和高溫，可將粉置於密封容器中，放入雪櫃，這樣食用期也可稍為延長。

參考資料：ザ！世界仰天ニュース／成真部落格