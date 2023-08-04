行街市｜新奇士、8424西瓜貼紙10蚊疊如何分真假？行內人教點避免

我們早前曾探討過，街市湧現的SK橙是否真的是新奇士橙，雖然肯定了SK橙是新奇士子公司副牌，亦有分享過水果標籤上的號碼意思，但有不少市民指除了對SK橙外，還有假水果貼紙的問題！



你有在街市買水果嗎？（攝：古曦朗）

水果假貼紙標籤淘寶10蚊疊 假水果在港無王管？

為了解假水果貼紙標籤的疑問，筆者到淘寶網購平台搜尋「水果貼紙標籤」的商品，發現淘寶的確有許多冒牌的水果貼紙標籤，不管是新奇士橙、8424西瓜、日本不同的水果標籤都應有盡有。而且價格非常低，只要10元港幣便可有滿滿一疊貼紙，相當「價廉物美」!

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假標籤水果透明度高

街市的8424西瓜隨處可見，惟不知真偽。（攝：古曦朗）

筆者為此特意向果臨門創辦人張凱傑 （Leo)了解情況。Leo指其實在香港水果商店售賣假標籤水果的情況很常見，而且透明度高！因為香港人工貴，幫冒牌水果貼上假標籤貼紙的成本高，他們普遍是直接從批發商中，入口已經貼好標籤的水果，以低價買入「新奇士」、「8424西瓜」等，並非只有看到有一疊疊貼紙在手的商店才是假，假標籤的假水果比想象中更盛行！

新奇士、8424假標籤橫行無忌 日本證書都可造假

在淘寶平台中，筆者所見到的假水果標籤中「新奇士」、「8424西瓜」的貼紙最為常見，相信是因為它們知名度較高的原因。Leo指，他們也曾和新奇士或其他8424的果農交涉，希望提高水果標籤的防偽功能，可惜對方的態度不大積極。一為其改革的難度高，如8424西瓜因「8424」是它的品種名，沒有版權，根本難以杜絕假標籤的出現。而新奇士公司亦因香港市場太小，所以壓根對提高水果標籤防偽功能的建議興趣不大。

按圖看超市水果價格：

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仿真度高 行家都騙到！

果臨門創辦人張凱傑 Leo指，日本所進口有證書的水果都可以造假（張凱傑）

除了西瓜、蘋果、橙外，原來日本所進口有證書的水果都可以造假，而且其品質之高連果商都被騙！Leo分享了一次進口日本桃的經歷，該批日本桃外表上好，附有日本出口地的證書，故根本無人生疑。但及後日本當地的果農聯絡香港，原來它們的桃還在樹上根本還沒收割！這才發現該批水果原來是高仿。

按圖看街市水果價格：

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報海關都無用？想防避只有1方法

Leo指自己亦曾就冒牌日本水果一事向海關投訴，但最後卻因為日本水果出口太多，該正品的日本水果果農，未有在檔案中留有資料，故沒有證據說明假標籤水果有「冒牌成份」，最後調查無疾而終。日常的橙、富士蘋果、8424西瓜也少有人可準確分辦真偽並向海關投訴，這也是假標籤水果會如此盛行的原因之一。

筆者向Leo追問分辨真假水果標籤的方法。日本農委、果農對於處理冒牌水果的態度相對積極，已著手研究溯源標籤的日本水果，可從獨有的電子碼中查看其源頭。但如新奇士、8424等就未有方法辨別，只有向可靠的商店購買此一方法，如百佳、惠康等。他亦提醒市民，勿要貪平買水果！