三角飯糰包裝法｜1張錫紙一摺一黐搞掂！紫菜脆卜卜隨時食都方便

日本三角飯糰，是最方便攜帶且最富營養的輕食之一，多吃２個更可滿足一餐。而且進食方便又衞生，要自製三角飯糰一點不難，但要與便利店的一樣，可分隔紫菜、一撕即吃仍保持鬆脆的日本三角飯糰包裝又如何做成？

攝影：鄒家鳳



看似複雜的包裝設計，原來做法很簡單。（samia-liamani＠unsplash）

自製日本三角飯糰包裝 乾淨衞生紫菜不軟

第一次吃日本三角飯糰的人，無不盛讚日本人的智慧，可以令一個用紫菜包裹的飯糰保持外脆內軟、毋須手指接觸食物，無論哪裡吃都乾淨衞生。不過，第一次面對它，還是需要跟指示，一步一步學，今天如何進食，大家都熟悉不過。反而更想學懂可以自己包裹，自製不沾手的紫菜三角飯糰。做法原來一點不難，只需一張錫紙、一條膠紙，一摺一黏便完成。你還可自選任何飯糰款式。

按下圖看日本三角飯糰包裝法，紫菜不黏不軟：

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工具：錫紙１張、膠紙１條



１ 錫紙裁出正方形，約是紫菜闊度的２倍，紫菜放在錫紙中央

２ 錫紙左右兩邊分別向內摺

３ 把紫菜完全包裹覆藝，成長方形，留意不要太貼，否則打開時會黏着

４ 把錫紙反轉，即開口向下，垂直貼上膠紙，頭尾預多少許空間

５ 完成後再反轉，即膠紙那面向下，把三角飯糰放在中央靠上方

６ 錫紙由下向上摺合

７ 修齊兩邊，成三角形飯糰，完成！

吃的時候，也非常方便。（請按下圖）

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１ 從膠紙開口位置，向下撕開膠紙

２ 一直沿着膠紙開封

３ 至完全把錫紙分成左右兩邊三角形

４ 用手指黏着錫紙一角，向外輕力拉開

５ 另一邊重複步驟，也向外輕力拉開

６ 完成，三角飯糰可以吃了！

其實現今也有不少預先用作包裹飯糰的紫菜套裝，淘宝也有售。