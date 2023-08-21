美食博覽賣急凍壽司 如何解凍惹熱議！專家3招完美退冰飯魚不變質

究竟壽司應該如何解凍？美食博覽一連5日於灣仔會展舉行，匯聚世界各地的美食。不過，有網民在Facebook群組《香港壽司刺身關注組》發文，指在美食博覽發現有商家售賣日本急凍壽司，令人「懷疑人生」，並詢問一眾網友「點樣解凍嚿飯，但又唔影響塊三文魚？」



美食博覽賣急凍壽司 網民：連埋嚿飯急凍真係大開眼界

帖文引來不少網友討論，有不少人均表示商家「好有創意」，稱「刺身急凍絕對係冇問題，但是連埋嚿飯急凍真係大開眼界」，亦有網民指可以「煲海鮮粥」、「用微波爐叮返熱」、「用嚟整炒飯」、「用開蠔刀撬走塊刺身先（解凍）」等方法處理急凍壽司。

不過亦有網民質疑，指米飯經過急凍過程，口感已經變質、變硬，其實並不好吃，不理解商家為何會將壽司飯和魚生部分一同急凍。

急凍壽司保鮮期大幅增加 冷藏解凍會令醋飯變質

受到早前疫情及封城影響，不少日本公司亦運用快速冷凍技術，紛紛推出「急凍壽司」，以延長壽司的保鮮期，令壽司可以承受更長時間的運輸，讓市民在家亦可品嘗新鮮壽司。其中由IBARAKI EXPORTS代理的日本株式會社P＆E食品亦有推出賞味期限為270日的急凍壽司，更有出口到香港。（請按下圖👇👇👇）

不少人解凍壽司或刺身的方法都是放入微波爐加熱，或放入冷藏格解凍。不過，提供急凍壽司的食品公司P＆E則不建議以冷藏方式解凍，因為澱粉在低於5℃以下的環境會產生老化反應，令醋飯硬化，口感會變質。

常溫解凍3小時即可食用 不應重複解凍及冷藏

如要食用急凍壽司，可以將真空包裝直接置於室溫25℃，在常溫下解凍約3小時，若室溫環境低於20℃，解凍時間則約4小時。如果想縮短解凍時間，也可以透過微波爐500W加熱2分鐘後，再置於常溫約2小時，便可食用，更稱可以「重現壽司師傅現握的新鮮壽司」。食安中心則提醒，經過解凍的急凍壽司必須盡快處理及食用，亦不應把食物重複解凍及冷藏。

日本壽司郎採購部長解凍魚生秘訣 暖水加鹽解凍最關鍵

至於急凍的魚生刺身，不少人同樣會選擇以室溫浸水解凍或微波爐解凍，而日本壽司郎的採購部長六角先生則曾在香港開電視節目《健康原因講多D》分享其解凍刺身的秘訣。首先要輕輕清洗魚的表面，並準備膠盒，放入跟人類皮膚的溫度差不多的暖水，然後加3%鹽，進行解凍。（請按下圖👇👇👇）

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六角先生指出，吞拿魚在零下5度至零下1度之間，細胞最容易變壞，以暖水解凍可以快速令整塊魚變暖，讓細胞不容易壞死，並保持新鮮。從節目中可見，是用室溫水解凍的吞拿魚滲出大量血水，用添加了鹽份的暖水解凍則沒有出現血水。

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