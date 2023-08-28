港姐2023｜麥美恩肩頸泛紅似過敏　原因太興奮？醫指可能尋麻疹！

麥美恩肩頸泛紅疑似過敏？昨天（27日）TVB舉辦《香港小姐競選2023》的重要日子，大家對結果非常關心之餘，司儀之一的麥美恩在節目期間出現肩頸泛紅，疑似過敏卻成了另一焦點。雖然麥美恩解釋，只是太過興奮所致，但原來這情況有可能是尋麻疹的症狀。



麥美恩的紅印好勁。（葉志明攝）

麥美恩肩頸泛紅疑似過敏 解釋：太興奮所致？

無綫（TVB）《香港小姐競選2023》在昨天順利舉行，不知道大家對香港小姐的三甲人選是否滿意？但司儀之一的麥美恩在泳裝問答環節期間突現肩頸泛紅，隨着時間過去，紅印愈來愈明顯，令人相當擔心。

但之後愈來愈勁。（節目截圖）

騷後麥美恩接受《香港01》訪問，她解釋說並不是出紅疹，更不是因為晚裝出問題。她說：「以往一熱一興奮，條頸就會有一啲紅色，絕對唔係疹或者致敏。一廠跟返以往咁凍其實都冇事嘅，所以就反映到冷氣力度啦，哈哈。」

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受熱、緊張皮膚燙紅 醫生：可能是熱過敏蕁麻疹？

雖然麥美恩皮膚發紅只說因為自己太興奮和熱，但其實因為受熱、緊張、興奮所導致皮膚生出一片片發燙的紅印，也可能是尋麻疹的一種。

醫生指如因為受熱、緊張、興奮所導致到皮膚生出發燙的紅印，也可能是尋麻疹。（istockphoto）

台灣臻觀中醫院副院長盧彥芝醫生在其醫療網站中指，當人體受熱、緊張，攝入熱食、飲料或運動後，體溫會上升、增加熱的血流，刺激體溫調節中樞釋放乙醯膽鹼，引發膽鹼能性蕁麻疹。這種過敏並無皮疹的出現，但是會發紅和有針刺感，屬於人們常說的風疹塊，又名熱過敏。

營養師推薦15種食物潤膚

雖然這種天生的慢性蕁麻疹，病因大多不是食物過敏所引起，所以任憑做好飲食控制，也有可能不會太明顯的改善。但平日多吃對皮膚好的食物，總對保養皮膚有好處。營養師推薦了15種食物潤膚，大家平日不妨一試。

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資料來源：台灣臻觀中醫院/《香港小姐競選2023》