潤膚食物｜濕度16%？營養師推薦15種食物潤膚減紋+建議食法+外敷

潤膚食物｜天氣乾燥，周五（28日）中午相對濕度只有26%，昨天（27日）更錄得最低濕度16%。風高物燥，留意易燃物品，小心發生火警外，我們的皮膚也在發出警號，痕癢不止，即使不至於抓到又紅又損，有時見到手腳乾得龜裂如蛇皮般，也難免影響心情。外國營養師就提議了15種潤膚食物，並附有建議食法，幫助身體由內到外保濕滋養，讓肌膚回復滑嫩！



皮膚一乾燥就會痕癢無比，需要比平時塗更多潤膚乳霜才能稍為保濕，紓緩「爆拆」、泛紅、乾紋等情況。外國註冊營養師就整理出15種滋潤皮膚食物，部分更可同時外敷與內服，不想再日搔夜抓就要試試了。

請按下圖睇15種由營養師推薦的潤膚食物：

1.水

講得老掉了牙，當然不能缺少了水啦，這亦是最直接保濕的方法之一，能夠幫細胞補水並維持正常運作、預防衰老等，飲得太少水會引起很多皮膚問題，如甩皮、乾燥等，建議每日最好飲三公升水，若你會健身或做運動的話，飲水量就要再增多，以補充流失的水分。

有些人總是常常忘記喝水，想培養飲水習慣的話，不妨調校鬧鐘定時定候提醒自己，或是加一些水果片、香草等等在飲用水，提升味道。

飲水是保濕的第一步，相信沒有人會質疑吧？（VCG）

2.牛油果

一杯牛油果大約有23毫克維他命C，另有維他命A、E、K、奧米加3脂肪酸及葉酸等營養素，它們全都有助修復皮膚組織，滋潤細胞，使肌膚保持在濕潤狀態，甚至是減少乾紋等。

建議食用方法：你可以自製牛油果醬、牛油果沙律、奶昔等，甚至是製作牛油果面膜，方法就是預備1/4個牛油果，並混和乳酪及蜜糖，敷臉20分鐘後，用沾上暖水的毛巾抹走即可。



3.香蕉

香蕉蘊含豐富維他命A、B、C、D、菸鹼酸、核黃素、硫胺、銅、鋅、鐵、鎂、鈣、鉀、磷、泛酸與膳食纖維等。這些營養都有抗皺特性，幫皮膚補濕，其膳食纖維能沖走毒素，煥發皮膚細胞。多吃香蕉能讓皮膚回復光澤和平滑，但如果你本身有腎功能問題或糖尿病等，就建議向醫生查詢。

建議食用方法：香蕉可外敷或內服，內服的話，建議每日吃不多於2隻香蕉，可以當作正餐之間的零食，或是製作香蕉奶昔、班戟、鬆餅等；而外敷就可以將半條蕉壓爛成蓉，混和1茶匙蜜糖、1茶匙乳酪，均勻地塗抹於臉上20分鐘再清洗。



4.蘆薈

蘆薈當中的脂質、水分、維他命A、C、E、B12、膽鹼及多種礦物質及醣苷等等，有抗氧化、抗菌和抗炎功效，使皮膚保持水嫩，更有助合成骨膠原、減慢皮膚老化和抵抗紫外光等。

建議食用方法：你可以飲蘆薈汁，但要去認可藥房或健康用品店購買，切忌自製，因為可能會含有毒物質。



除了新鮮蘆薈，你也能將蘆薈啫喱敷在皮膚上20分鐘，再用暖毛巾抹走。（資料圖片）

5.椰子油

椰子油在許多年前已是治療皮膚或頭髮等問題的良方，其中長鏈脂肪酸令這種油有減重和改善二型糖尿病作用，它亦蘊含維他命E、K、蛋白質、單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪以及飽和脂肪，具抗菌、抗炎、抗氧化功效，為皮膚帶來充足的脂肪、豐滿細胞、潤澤肌膚，使皮膚水嫩亮澤。

建議食用方法：煮菜時可加2至3湯匙椰子油，食沙律的話也可以椰子油取代橄欖油，或是將它加到防彈咖啡中。



想外用的話，可將椰子油塗抹在皮膚1小時甚至是過夜，之後以溫和的淋浴露或肥皂沖個暖水涼。（VCG）

6.魚

鱈魚、三文魚和吞拿魚等，不但富含奧米加3脂肪酸，其奧米加3與6含量更是維持在均衡的黃金比例，多進食這些魚類有助減輕發炎症狀、排走毒素、保持皮膚濕潤，使膚色更亮澤。此外，以上魚類也是蛋白質、維他命和礦物質的重要來源，讓細胞運作得更好，延緩衰老並防止皮膚變得乾裂。

建議食用方法：營養師建議買野生的阿拉斯加三文魚或野生吞拿魚等，最重要夠新鮮。想對皮膚構成最大功效的話，記得要食魚皮，因為皮下脂肪才是有最多奧米加3脂肪酸的部分！你可以煎、焗、燒或是煮咖喱魚，亦有人會食魚肝油丸代替，不過記得要諮詢醫生意見。

7.青瓜

常見到有人用青瓜敷臉，事實上青瓜對乾睜睜的皮膚確是有益。一條青瓜已有287克水分、維他命A、C、K、葉酸、鈣、鎂、鉀等礦物質及膳食纖維。極高的水分讓青瓜成為一大保濕食材，而且它的二氧化矽對人體肌肉、筋腱、韌帶、軟骨和骨頭等組成都極為重要，也會改善膚質。

建議食用方法：食青瓜最簡單的方法可以切薄片，再灑點鹽享用，或是加到沙律、三文治中，當然打成青瓜湯、青瓜汁等都可以。外敷的話則建議打成蓉，混和1茶匙蜜糖與1茶匙蘆薈啫喱，敷臉20分鐘再用暖毛巾抹淨。



8.亞麻籽

只需1湯匙亞麻籽就足以減少便秘、幫助減肥、提升心血管健康、預防癌症、改善皮膚問題等，很神奇吧？亞麻籽具豐富脂肪酸、木酚素、植物雌激素、蛋白質與膳食纖維等，其抗氧化物有助排毒、減少皮膚刺痛、促進血液循環等，對皮膚乾燥者有益。不過，若本身有心臟問題或薄血病等，記得先諮詢醫生意見。

建議食用方法：可將1湯匙亞麻籽粉加1茶匙乳酪拌勻，敷臉20分鐘，再用暖水洗走。



亞麻籽多數不會直接吃，會與早餐、奶昔、果汁或沙律同吃，幫助消化和吸收營養。（資料圖片／潘思穎攝）

9.洋甘菊茶

洋甘菊茶滿載維他命A、葉酸和至少5種礦物質，內有紅沒藥醇及母菊蘭烯等多種抗炎化合物，對修復乾燥痕癢的皮膚都有很大作用。其抗氧化物亦可減少身體所負擔的有毒物質，從而令皮膚正常運作。此外，洋甘菊茶由水沖泡而成，飲用就自然能夠補水。

建議食用方法：如果本身是無咖啡不歡的話，可試著逐步以冷或熱飲的洋甘菊茶取而代之，或是加點檸檬、薑或蜜糖來改變口味。營養師甚至建議將洋甘菊茶加在浸浴的水中。



洋甘菊茶。（VCG）

10.橄欖油

古埃及人已懂得把橄欖油當成化妝品成分，脂肪酸的抗炎和抗氧化性能保持皮膚表層完整，並修復傷口、保濕、阻止留疤等，與椰子油相比它更有兩大優勢，就是不會太黏膩，氣味也不強。

建議食用方法：製作沙律或煮食時可用初榨橄欖油代替其他食油，亦可將2湯匙橄欖油混合2湯匙牛奶及1湯匙蜜糖，塗在皮膚並靜候30分鐘，再以暖水沖洗。



製作沙律或煮食時可用初榨橄欖油代替其他食油，亦可將2湯匙橄欖油混合2湯匙牛奶及1湯匙蜜糖，塗在皮膚並靜候30分鐘，再以暖水沖洗。（VCG）

11.堅果

堅果類食物包括杏仁、核桃、開心果、榛子、夏威夷果仁等等，都有人體必需脂肪酸（EFA）、奧米加3和奧米加6脂肪酸，亦有維他命B群、維他命E、膳食纖維及大量礦物質，以上營養素皆可維持細胞完整、促進血液循環、滋潤皮膚，讓你的膚質不會又乾又皺。

建議食用方法：果仁可預先浸1晚，大概早餐食1隻手掌大小分量的果仁，亦可加到早餐、奶昔、牛奶和沙律等，但切忌吃得太多，以免攝取過量脂肪。此外，也可將浸過夜的去衣果仁打成蓉，加2湯匙牛奶製成面膜，敷臉20分鐘，再用暖毛巾抹淨。（VCG）



12.番薯

番薯維他命A、B1、B2、B3、B6、泛酸、生物素、膳食纖維與類胡蘿蔔素，番薯中的類胡蘿蔔素屬抗氧化物，能刺激抗氧化酶的活動，而花青素則具抗炎性。多吃番薯的話等於潤澤皮膚、阻隔毒素，亦是龜裂乾燥肌的一大恩物。

建議食用方法：番薯可以燒、焗或以醬汁去炒；或是榨出番薯汁，再混合1茶匙蜜糖來外敷30分鐘，完成後用暖水洗淨即可。



13.深綠葉蔬菜

羽衣甘藍、西蘭花、菠菜、生菜等都是維他命A、B、C、K、鈣質、鋅、鎂、鐵質、葉酸和膳食纖維的一大來源，它們也具抗氧化和抗氧特性，修復乾燥痕癢的皮膚，改善血液循環、排毒並撫平肌膚。

建議食用方法：蔬菜可以炒餸、當沙律食、夾三文治等，有人亦會打蔬菜汁，營養師認為蔬菜只要夠新鮮就夠，如果一次吃不完的話，記得放在密實袋，貯存不超過3日。



14.雞蛋

雞蛋有豐富維他命A、D、E、葉酸、膽鹼、蛋白質、奧米加3和6脂肪酸、鉀、磷、硒和鈉等，其脂溶性維他命有效改善皮膚細胞的細胞膜完整性，如果你想透過食蛋來保濕，記住蛋黃也不能不吃。

建議食用方法：每天早上可吃1至2隻烚蛋、炒蛋或水波蛋作早餐，製作蛋沙律或三文治亦可。



15.紅石榴

紅石榴營養價值高得被封為「聖物」，其果籽是天然抗菌劑，亦可抗炎、抗氧化，讓肌膚保持緊緻、減少發炎、刺痛和痕癢等。紅石榴水分豐富，多食用可為皮膚細胞補水、排毒和減淡乾紋等。

建議食用方法：每朝早可以食半杯紅石榴，或是榨汁飲都沒問題。想外敷的話不妨混和紅石榴油與橄欖油，敷皮膚20分鐘再清洗。



每朝早可以食半杯紅石榴，或是榨汁飲都沒問題。（GettyImages）

