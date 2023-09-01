颱風蘇拉｜杏花邨街市直擊買魚抵過菜！豆角$48斤椰菜$41 馬友$50

颱風蘇拉愈逼愈近！天文台已於今日（9月1日）凌晨改發8號風球，更預料今日部分地區風力達10級暴風，長洲等離岸更達12級颶風，威力可能比2018年「山竹」更強勁，有專家提醒「西貢、小西灣、柴灣」3個地區的居民要小心。

每次打風，柴灣杏花邨必成焦點，巨浪翻天是常態，今次遇上超強颱風蘇拉，8號風球下的早上海面卻風平浪靜，最大的快餐店麥當勞早已預告落閘休息，反而杏花邨唯一的社區街市「鮮薈」照常營業。

攝影：鄒家鳳



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新界白豆角$48斤 菠菜$32斤

打風食乜餸？杏花邨是打風重災區，但今日颱風蘇拉仍未發威，8號波的街市繼續營業，即使貨品比平日貴，人流也不少。菜檔最多人，大部分蔬菜白菜、菠菜等$32斤，西蘭花苗$40斤，新界白豆角$48斤，比平日約貴一倍。一位80幾歲婆婆一人前來，8號波都要來買餸，「呢啲風，唔死得人嘅！」「蘇拉」竟連阿婆都睇小佢😆！婆婆買了青豆角和白豆角各1小紥，幾條也$32，她說貴都要吃。

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牛肉檔開心價「打風都幫襯當然要益街坊！」

其實打風買餸也不一定貴，入口第一當牛肉「康泰牛肉」不願上鏡的阿哥，自稱「牛仔」，他說打風不會加價，「打風都幫襯，當然要益街坊！」他說開心價，如往常一樣，還會送多一點，變相賣平啲！雖然新鮮牛肉貨量不多，但見他努力為雪藏的牛頸脊切割，油花均勻是上品，$198磅，幫襯買了6大片也只是$50。

對面舖「杏花雜貨」，售賣多款雞蛋，如粟米黃果樹蛋、清遠五穀蛋、貴州走地雞蛋、竹絲蛋、初生蛋等，雜貨店老闆一樣回來開檔，說不大風，在家沒事幹最好回來開舖，其實昨天已經賣出不少貨品，今天沒加新貨，但仍可應付顧客需要，家住九龍區的他說，一見大風隨時走人，好自由！

冰枱魚紅衫/馬友很新鮮$6両 黃花$4両

海鮮檔一檔閂、一檔開。「ＸＸＸ」阿哥話有新貨到但量少，運費也貴少少，他說打風開工喎？當然要慰勞吓。其實也不算貴，冰枱馬友很新鮮$6両，2條$110，1條中型約$60；黃花$4両，1條中型$42，紅衫$6両，其實已很不錯！阿哥叫我快手揀，慢就被人揀晒，賣晒就無，他也歸家。

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超市椰菜$40.9個 聖安娜買4件8折

颱風下，這些街市價已算便宜，上層的超市Fusion一樣人頭湧湧，但$26.9/4個番茄、椰菜$40.9個、佛手瓜$16-20細細個。肉、雞則如常。而2間連鎖麵包店，美心和聖安娜均照常營業，昨天5時已經清倉，今早又上滿貨架，買包的人也不斷，都是買要快手。聖安娜買4件更有8折！