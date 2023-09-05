網友買12公斤食材狼狽補倉！常提重物易患網球手1招可避免又慳錢

網購糧油雜貨超方便！超強颱風「蘇拉」過去兩天在香港大肆破壞，另一颱風「海葵」亦逐漸逼近香港，不少家庭主婦都紛紛出門採購重新「上倉」，深怕家裡糧食不夠。近日有家庭主婦在社交平台發文表示，在颱風「蘇拉」離開後第一時間去「補倉」，怕另一颱風襲港會再次出現搶糧潮。不過事主則坦言採購過程非常狼狽又麻煩，更無奈喊道『「煮婦」都想休息呀』！



颱風後「補倉」採購12公斤食材 事主：真係麻煩

「煮婦」續指，在吃完早餐後便用了1小時來回，購入一車蔬菜及約7磅急凍肉類，加起來差不多12公斤重的拉車回家。事主其後亦前往超市打算再採購其他所需用品，在一輪採購後卻發現該間超市的雜貨不齊，於是又將所有物品放回原處。事主於是再到另一間超市，才成功將所需用品買齊，惟因為採購的大部分都是飲品和紙巾，令事主在整個過程中非常麻煩又狼狽，並指圖片中的只是一部分，仍然要去不同店舖分開幾次採購，令她無奈表示想休息。

常提重物易患「網球手」 嚴重可致肌腱退化

無論是否颱風關係或日常生活中，購買食材和日用品都是每個家庭主婦日常的必備活動。作為家庭主婦，除了要經歷買餸「一抽二掕」抽到手都痛以外，買油、買米、買紙巾更加是「Big Boss」！

不過，長期提重物，重複使用手腕和前臂會令肌腱承受壓力，引致慢性勞損而罹患「網球手」。「網球手」患者會感到手臂肱骨外上髁附近有疼痛感，若過於嚴重，手臂只要稍用力就會痛，甚至連休息不動也會感到疼痛，嚴重的話更可導致肌腱退化、衰退、長久的慢性疼痛。

網球手｜媽媽是高危！常炒菜拎重物易出事 紓緩強化靠一個水樽？

減少提重物避免慢性勞損 善用網購平台採購糧油雜貨

家庭主婦要避免罹患「網球手」，應盡量減少提重物避免慢性勞損。除了可用手推車買餸買糧外、減少採購量外，善用網購平台亦是一個好辦法！市面上有不少糧油雜貨的網購平台，亦有平台提供代買餸服務，非常方便！《01網購》平台同樣提供生活百貨、家品雜貨等過百款產品供你採購，家庭主婦們可以利用買餸的時間好好休息了！

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