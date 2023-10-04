日本水蜜桃/梨進台驗出殺蟲劑超標！或損腦歐盟禁用　附洗生果5招

有日本水蜜桃、梨在進口台灣檢驗時，發現有殺蟲劑及農藥殘留量超標，需全數退運、銷毀。相關殺蟲劑為陶斯松，有傷害大腦的風險。如何可以正確清洗蔬果保障自己健康？



1188公斤的日本水蜜桃被檢出殘留農藥殺蟲劑陶斯松0.03 ppm（台灣食藥署）

山形水蜜桃、鳥取梨農藥殘留不合格

台灣食藥署在昨日（10月3日）公佈，共5855.8公斤水蜜桃、梨因進口檢驗不合格，需全數退運或銷毀。

1188公斤的日本水蜜桃被檢出殘留農藥殺蟲劑陶斯松0.03 ppm，而依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松定量極限為0.01 ppm。涉事進口商為商田實業有限公司，製造商代碼是山形；而日本梨則為兩批不合格，其製造商代碼同樣為鳥取，同樣檢出殘留農藥Dichlorprop 0.02 ppm不合格，兩個批次分別重1502.8公斤及3165公斤。

台灣食藥署副署長林金富表示，日本水蜜桃近6個月被查出第二批違規，未來將調整為20%至50%加強抽批；而日本輸入的2批梨子都驗出農藥殘留，未來也是採20%至50%加強抽批。

殘留農藥殺蟲劑陶斯松可致腦受損 歐盟已全面禁用

殘留農藥殺蟲劑陶斯松可致腦受損（istockphoto）

上述日本水蜜桃被檢出殘留農藥殺蟲劑陶斯松，它對於人體的健康存在巨大隱憂。根據台灣國家環境毒物研究中心的資料，陶斯松對人體的影響包括頭痛、視力模糊、淚流不止、過度流涎、神智不清、肌無力或顫抖、噁心、腹瀉和心悸等症狀。

國外流行病學研究顯示，陶斯松不只會造成短期中毒，還可能導致長期性的神經病變如柏金遜症。亦有研究指它會導致胎兒腦部缺陷、影響兒童發展，會令幼兒容易有行為偏差、認知發展遲緩，這種殺蟲劑已被歐盟全面禁用。

正確清洗蔬果記得「一泡、二沖、三切」

正確清洗蔬果記得「一泡、二沖、三切」（istockphoto）

想要避免自己把農藥吃進肚中，除了依賴食安、衛生署等部門抽查外，還要自己把蔬果正確清洗好。台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師就建議，清洗蔬果可先浸泡、再沖洗、最後才分切，先讓農藥溶在水中，再以流動的水沖洗乾淨，就有助於減少農藥殘留。

到底要浸泡幾耐？點樣沖洗？點擊下圖看詳細做法！

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資料來源：台灣食藥署（梨1）/台灣食藥署（梨2）/台灣食藥署（桃）/歐盟