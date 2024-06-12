教育共享｜香港教師團參與國際會議　學習並分享優質創新教學實踐

文：香港電腦教育學會（HKACE）

全球華人計算機教育應用大會（GCCCE）匯聚全球精英華人學者、教師，共同分享創新教學的新近研究和實踐。在香港電腦教育學會（HKACE）的統籌下，加上香港特區政府教育局的支持，本年共有22名教師前往重慶參與此學術盛事。是次會議主題為「智能學習環境：重塑未來學習空間」，參會教師除了分享課堂創新教學實踐、學校發展的經驗外，亦參與不同類型主題的研討會，例如人工智能發展、STEM教育等，與來自國內、加拿大、新加坡等優秀教師進行互動交流，努力學習之餘，亦說好香港資訊科技教育發展的故事。



香港電腦教育學會榮譽主席金偉明校長表示，HKACE積極鼓勵香港教師參與GCCCE，增強對全球資訊科技教育發展趨勢的了解；教師在參會前可得到香港教育大學宋燕捷教授及其團隊指導如何撰寫參會論文；HKACE在甄選參會教師的準則也十分嚴格，所有論文必須經由論文審核委員會通過，才可獲接納加入香港教師代表團出席會議。同時，HKACE也致力為教師們提供充足而全面的支援，例如在委派老師擔任代表團統籌時，統籌必須具備多年參會經驗、對教育理論及議題非常了解，而且在香港積極實踐，以及有豐富推動資訊科技教育發展的經驗，以助教師們在參會時有更好的學習體驗。

其中一位統籌張展瑋老師表示，參與國際學術研討會有助香港教師專業成長，拓寬視野；過程中除了能和海外學者交流，學習最新的教育研究方法外，亦可以和國內、海外老師互相分享教學心得，促進彼此了解，同時探討合作空間；在是次會議中，主辦單位特意安排香港教師代表團前往當地一所歷史悠久的小學進行交流分享，校長及一眾教師皆表示十分欣賞香港教師代表們的專業實踐，並期望渝港兩地可以有更多深入協作。下年度GCCCE將會在無錫舉行，期望更多教育同工可貢獻力量，加入成為GCCCE香港教師代表團的一份子。