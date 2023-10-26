教育局副局長施俊輝迪拜出席PISA會議　宣傳香港教育籲海外生來港

特首於《施政報告》中提出將香港發展成為國際專上教育樞紐，措施包括放增加公帑資助院校取錄非本地生學額至40%、增加一帶一路獎學金等。教育局副局長施俊輝近日代表特區政府赴迪拜出席學生能力國際評估計劃（PISA）理事會會議，趁機介紹本港教育最新發展。



施俊輝於社交平台Facebook發文表示，會議期間與阿聯酋、羅馬尼亞、土耳其、阿塞拜疆等不同國家的教育官員和學者交流，亦趁機與他們分享香港教育的最新發展和國際化優勢，鼓勵海外學生來港升學或交流。

教育局副局長施俊輝出席迪拜學生能力國際評估計劃（PISA）理事會會議，與多國教育官員和學者交流，介紹香港教育最新發展，鼓勵海外學生來港升學或交流。（施俊輝Facebook專頁）

此外，他亦到訪了瑞士國際科學學校迪拜分校（Swiss International Scientific School in Dubai）和GEMS世界學院迪拜分校（GEMS World Academy – Dubai），並以「香港高等教育概況」為題，與GEMS的高中生介紹最新《施政報告》中提出，擴大政府資助專上院校非本地生限額和獎學金計劃等措施。

教育局副局長施俊輝出席迪拜學生能力國際評估計劃（PISA）理事會會議，與多國教育官員和學者交流，介紹香港教育最新發展，鼓勵海外學生來港升學或交流。（施俊輝Facebook專頁）

施俊輝稱，在分享會上多位學生表示有意來港升學，並就不同議題積極發問，內容涵蓋入學要求、課外活動選擇、宿舍安排、實習機會，以至香港的行山路線，並逐一解答學生提問，並期盼未來更多各地優秀人才來港升學，讓香港學生更獲益、更有國際視野，進一步提升香港國際城市地位。