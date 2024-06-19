DSE 2024放榜│以興趣起動　踏出由你「話事」的一步

DSE放榜將在7月中放榜，無論成績如何，對應屆中六畢業生來說，都標誌著一個新學習階段的開始。完成中學課程，DSE同學由這一刻開始，可以自己「話事」，跟隨自己的興趣及專長，揀選合適的升學出路，將愛好轉化成學習的動力！



DSE同學無論已經有明確升學目標，還是仍在猶豫不決；又或是作為家長，想從旁協助子女，都要記得參加VTC與香港青年協會於7月6日（星期六）舉行的「文憑試放榜講座暨工作坊」，透過一系列的活動，認識自我以及了解DSE後升學課程選擇，為放榜作更好的準備！未來係點？由你「話事」!

📣「興趣起動 成就未來」文憑試放榜講座暨工作坊2024📣

日期：7月6日（星期六）

時間：下午2時至5時

地址：香港康得思酒店7樓（7/F, Cordis Hotel, Hong Kong）

詳情及登記：www.vtc.edu.hk/dse2024

焦點活動推介︰

•「DSE放榜攻略」講座，VTC升學專家剖析數據及介紹多元升學選擇

• DSE過來人分享升學經歷

• 青協升學達人教大家認識自我、發掘興趣

• 職業志向測試工作坊、課程資訊攤位及體驗活動

尋找自我價值 成就最有趣的未來

活動當日亦會有DSE畢業生到場分享升學經歷，黃積安 （Jacky）及曾家煒（Myra）當年完成文憑試後，決定追隨興趣，分別選擇入讀VTC 資訊科技高級文憑及工程基礎課程文憑，透過理論與實踐並重的學習，之後順利銜接本地學士學位。黃積安（Jacky）現於香港科技大學修讀計算機科學工學士學位課程，同時亦與VTC高級文憑同學利用比賽獲得的10萬元種子基金成立初創企業，對於應屆的DSE畢業生可能對前景迷茫，他鼓勵同學：「只要忠於自己的興趣，放膽去追尋，肯努力、不放棄，一定能在升學及專業路上找到屬於自己的發展方向。」

現為助理工程師的Myra，以過來人身份分享︰「公開試已完成，相信大家對成績都有預算，但無論成績如何，最重要是知道自己的專長，總會找到合適的起步點。」

VTC升學專家郭展幹先生（Raymond）亦會於「DSE放榜攻略」講座中，分享更多實用的資訊及數據，協助同學及家長分析不同的升學出路，「年輕人都有各自的特質及專長，適合不同的學習模式。香港有多元的升學選擇，同學無論成績如何，都可以找到升學出路。由興趣及專長出發，會更投入學習，找到事業發展的目標及路向。無論過去的成績如何，又或是在什麼地方起步，沿途學習及成長的經歷，以及未來才是最重要的。」Raymond亦提提同學把握機會，搜集更多資訊及了解自己，及時行動，做好準備便更有信心迎接放榜日，向自己選擇的未來出發。

大家若想了解更多Jacky及Myra的心路歷程，以及VTC升學專家的分享，就記得報名參加「興趣起動 成就未來」文憑試放榜講座暨工作坊2024！

家長與子女同行放榜路

香港青年協會（青協）「DSE 27771112」的升學達人亦會到達現場「教路」，幫助同學認識自我，青協「DSE 27771112」負責人許強懋（許sir）分享︰「有部分年輕人會覺得自己沒有專長，難以找到想發展的路向，但其實人人都會有較擅長的地方，亦會對一些事情特別關注，只是他們並未完全了解自己喜好或專長，或並不太掌握發展前路，所以才會感到不安。」許sir鼓勵同學把握機會，於7月6日的講座及工作坊發掘及探索自我。活動亦設有職業志向測試工作坊，同學可從有系統的測試，找出發展路向，「做喜歡的事、投入其中，自然有動力。同學認清自己的興趣及志向，可以迎接未來每一個挑戰。」

「興趣起動 成就未來」文憑試放榜講座暨工作坊2024

日期：7月6日（星期六）

時間：下午2時至5時

地址：香港康得思酒店7樓（7/F, Cordis Hotel, Hong Kong）

官方網站：https://www.vtc.edu.hk/dse2024