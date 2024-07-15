VTC「菁英練習生」經驗學歷同步增值　解鎖IT專業技能

香港中學文憑試(DSE)放榜在即，應屆畢業生根據成績或意願，會選擇升學或投身職場。但剛畢業的同學，沒有相關行業工作經驗，如同「一張白紙」，較難找到有前景又符合個人興趣的專業發展機會。職業訓練局（VTC）的學徒訓練計劃，培育「菁英練習生」，讓學員在學同時獲得實際工作經驗及專業技能，提早適應職場生活，拾級而上。22歲的余雅雯（Wina）便是其一位「菁英練習生」，邊上學邊工作儲經驗，更早能夠在職場上發揮所長。



由迷惘到認清目標 早踏職場裝備自己

Wina就讀中學時未有明確的職涯目標，曾對中藥藥劑、化學感興趣，及後與朋友商討後，認為資訊科技行業發展迅速，尤其是雲端科技更加大行其道，所以報讀了香港專業教育學院（IVE）的雲端系統及數據中心管理高級文憑。完成了一年全日制課程後，Wina由老師推介下參加學徒訓練計劃，在資訊科技公司擔任資訊科技系統管理員。「老師鼓勵我們早點適應工作環境，計劃下每周上1天課以及上班4天，幾乎與全職上班族無異。」Wina說。

Wina表示在工作初期，公司的上司和同事給予了她很多支持和指導，讓她逐漸適應公司的工作流程和文化。Wina指，「上司曾跟我說：『只有你在從中感到興趣和獲得成就感，你才會繼續學習下去。』我覺得這句話給予我很大鼓勵。」

成為菁英練習生的這兩年間，Wina漸發掘到對IT的興趣，並決心在這行業發展。她認為，自己做事比以往更認真，亦變得比中學時有自信。「上司和同事對我很好，很大程度地幫助了我適應從學生步入上班的這個階段的轉變。我也享受自身能力上從0到1的攀爬過程。」

計劃令Wina及早發現自己的興趣和長處，更可以提早在職場落地工作，打好基礎。

糅合讀書與工作 身份如護盾 逐步提升競爭力

除了上司和同事們的協助，公司亦提供系統性的訓練，一系列的「攻略」，讓Wina能循序漸進掌握專業技術，「公司一開始時會給我一些『功課』，例如協助同事處理文件、檔案等。然後慢慢開始自己去做Dashboard (儀錶板)，或與其他同事一同參與提取數據及整理資料庫的工作。」Wina形容這段時間有如「打機」的「新手保護期」，「菁英練習生」這個身份就如一個「盾」，可以提供適當的保護。上司經常鼓勵Wina不要怕犯錯，要勇於嘗試及發問。Wina更形容，計劃下僱主像學生與全職投入社會前的「中間人」，給予緩衝作用，讓「菁英練習生」有空間逐步提升自己。Wina開始掌握技術後，公司再安排一些小型項目讓Wina獨自處理。

Wina邊上學邊工作，相比不少大專生參與暑期實習累積經驗，成為「菁英練習生」，Wina認為實戰經驗獲得了珍貴的「職場經驗值」，具有職場優勢。

在兩年工作期間，Wina學懂要自主學習以及加強了溝通技巧。這些軟技巧能讓她日後在職場上能更得心應手，有助她提升競爭力。

穩定收入 津貼支持

學徒訓練計劃為學員提供有系統的課堂學習和在職訓練，學費由僱主支付外，學員每月亦獲取穩定薪酬。參與學徒訓練計劃下的「VTC Earn & Learn職學計劃」，連同職學金及每月政府津貼，津貼一共最高可達港幣$120,800。此外，學員每月可獲得港幣$1,000的培訓津貼（為期最長36個月），完成訓練後更可獲得最高港幣$30,000的進修津貼。

Wina表示中學時期有兼職工作，但收入比較少，只夠用作零用錢，未能幫補家計。「這個計劃給我一個正式上班的機會，但仍能夠繼續學業。一方面，我可以應付自己開支，也可以『畀家用』」。」

穩定收入及政府津貼，令Wina可以更用心讀書：「可以減輕家庭負擔，亦可儲錢預備將來入讀學士課程。」

國際交流機會 擴闊眼界

學習與工作表現同樣出色的Wina，還獲得僱主推薦參加供「VTC Earn & Learn職學計劃」學徒參與的國際交流學習計劃，下月將到台灣出席IT界的展覽會，親身與來自世界各地的IT界人士交流。「我抱著一個學習的心態去參與交流，也去見識一下不同的事物。」Wina指從計劃中「袋了不少知識」，早已向師弟妹推介此計劃，「一來你會有一個穩定的收入，二來VTC學徒事務署會派員跟進。再者可以提前認識工作環境，為自己打好基礎。」即將畢業的Wina將繼續升讀學士學位課程，向雲端專業邁進。

菁英練習生不僅能夠在實際工作環境中累積經驗，還有機會參加國際交流學習計劃，擴闊眼界。

VTC學徒訓練計劃

計劃特色：

• 日間兼讀 (免學費、認可學歷)

• 在職培訓 (專業技能、穩定薪酬)

• 培訓津貼

• 涵蓋行業: 工程和科技、運輸、設計、珠寶、創意工業、醫療保健產業和檢測及認證等

歡迎中三至中六同學，成為「菁英練習生」，了解更多計劃資料及報名：https://apprenticeship.vtc.edu.hk/tc/

查詢：2756 4123

電郵: oda@vtc.edu.hk

（資料由客戶提供）