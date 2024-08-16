推行智慧醫療解決醫護短缺問題　提升診症效率

本港人口老化嚴重，加上疫情過後，大眾對健康生活愈趨重視，導致醫療需求急增。然而，香港政府預計未來醫療人手持續短缺至2045年，為應付社會需要，政府正全面加速醫療科技發展和應用，藉智慧醫療以提升醫療品質、效率和便利性，為香港市民繼續提供優質的醫療服務。其中香港醫院管理局 (香港醫管局)行政總裁高拔陞於今年5月就曾發文指香港未來的醫療服務模式將面臨重大轉變，應用先進科技促進服務轉型及建立強大人才庫均是未來醫療發展重要的一環。可見香港社會將需要大量熟知醫療體系流程，同時又熟悉資訊科技的智慧醫療專才解決這方面的需求。



人口老齡化及醫療人手持續短缺 大數據及科技成醫療大勢

根據政府統計處發表的《香港人口推算2020-2069》¹，於15年後的2039年，香港65歲或以上的長者人口將佔總人口的三成多，屆時香港醫療系統將面對人口老化和慢性疾病所帶來的壓力。同時，香港醫管局「醫療人手推算2023」² 的報告就揭示醫生護士短缺問題至2045年仍得不到解決，其中普通科護士短缺問題最為嚴重，報告更預料至2045年，其人力差距將進一步擴闊。因此，相信在未來醫療領域中，科技和大數據將在覆蓋人手不足的缺口扮演關鍵角色，有助於應對未來日益增長的醫療需求，提升整體醫療服務水平。

智慧醫療成發展大方向 望提升公共醫療效率及服務水平

為應對人手不足，香港醫管局亦早於多年前開始研究以資訊科技創新措施加快醫療診症效率的可能性，其中更積極發展和推行智慧醫院項目，透過改善效率和工作流程，包括醫院指揮中心、輪候管理系統、智能付款服務站、電子病床控制板、智能生命表徵記錄和醫院導航，以提升公立醫院護理服務的效率。至今，香港醫管局已有超過20項重點智慧醫院產品推行到所有醫院³。

其中一個智慧醫療產品「老人入院風險控制方案」（HARRPE）⁴，這套香港醫管局轄下醫院廣泛使用的自動化篩選工具，經驗證能識別有較高風險在出院後28 日內再入院的年長病人，有助加強對高危病人出院後的支援，從而減少他們再次入院的風險。另外，香港醫管局推出多個應用程式如HA GO以加快醫療效率，而將軍澳醫院亦已於院內設立5G網絡，讓醫護人員可在手術過程中透過5G智能眼鏡，即時共享內窺鏡圖像。這些科技進一步提升香港公共醫療系統的效率，有望政府未來會持續加強跨領域智慧醫療人才的培養，讓本港公共醫療系統充分發揮智慧醫療技術的潛力，提升整體服務效率和質素。

複合型人才出路廣 東華學院設全港唯一結合醫療x科技應用學位課程

根據本地一間資訊科技及數碼人才獵頭公司上年發布的《2022年度本港資訊科技界薪酬指南》⁵指出，未來5年香港急需十萬名資訊科技新血，當中包括3萬名軟件工程師。智慧醫療的發展確實是香港近年來的重點項目，然而市場上缺乏熟悉資訊科技及醫療體系流程的複合型人才投入醫療界服務，成為制約其進一步發展的關鍵因素。培養能適應社會智慧醫療發展需要的複合型人才，正是目前最迫切的解決方案。有見及此，東華學院於2022年起開辦醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程，現時更是本港唯一結合資訊科技及醫療知識的應用學位課程。

課程主任伍時豐副教授指出，該課程為學生奠定了紮實的醫療基礎，並讓他們掌握最新的資訊科技知識，這將有助畢業生在醫療領域中從容應對各種挑戰。

東華學院醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程結合醫療服務管理、資訊科技及健康科學三大範疇，致力培養擁有紮實醫療知識及掌握最新資訊科技的專業人才。管理學院伍時豐副教授表示：「同學上課時需要學習撰寫程式 (coding)， 亦要熟悉醫療體系及前線醫護團隊的專業語彙，以方便日後可以與不同崗位的人員無縫溝通。」他表示擁有跨領域的醫療和科技知識，能夠為畢業生的職業發展帶來廣闊的前景，「其實不單在香港，全球都對醫療資訊專才十分渴求，除了醫院、香港醫管局及診所外，創科公司及醫療保險公司等亦需要大量相關人才，我們課程安排同學往不同醫療相關的機構 （如公私營醫院）、醫療資訊公司實習，72%的同學在完成實習後亦獲得實習機構聘用為兼職員工，同學可預期之後的就業發展，為未來前路打下強心針。」伍教授亦補充指過去亦有不少高年級入學的同學本身擁有資訊科技、管理或醫療相關的高級文憑、副學士或學士資歷，為尋找事業新方向而轉讀或進修此科，學院將按照個別申請人的學術背景和經驗考慮以一年級或高年級入學。

右一為現就讀醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程四年級的盧雯雪同學

現就讀醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程四年級的盧雯雪同學表示，課程滿足了她當初希望改善醫療流程的初心：「課程讓我們學習設計各種工具以提高前線醫護人員的工作效率。在這個過程中，我們扮演了幕後功臣的角色，為他們提供支援，這為我帶來很大的滿足感！」盧同學認為，課程為她提供大量實習機會，讓她實踐所學運用科技優化本地醫療服務，這不僅增強了她投身醫療領域的信心，也為她未來的工作打下了良好基礎。

合資格本地同學今年入讀醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程除了每年可獲政府SSSDP資助外，更可獲東華學院特設港幣4萬入學獎學金，成績優異的同學將可按年續領獎學金，最高可免學費完成整個課程，確實是改變人生航道的好機會！

如對醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程有興趣，可以到東華學院網站了解更多！

資料來源：

1. 政府統計處《香港人口推算2020–2069》

2. 醫管局「醫療人手推算2023」

3. 2024年醫院管理局研討大會醫院管理局行政總裁高拔陞醫生主題演講

4. 醫院管理局 2022至2027年策略計劃

5. 互聯網企業出海．二｜當創科人才遇上「互聯網荒漠」——在盤算什麼

（資料及相片由東華學院提供）