VR沉浸式學習！妙法寺劉金龍中學全新圖書館變身多元學習寶藏

想遨遊萬里長城學習中國歷史？還是想感受自己親身設計的4D模型空間？位於屯門藍地的妙法寺劉金龍中學今個學年全新翻新的圖書館，就能讓同學們夢想成真！這個圖書館可不是傳統的藏書閣，而是一個充滿活力、激發創造力的知識寶藏。從舒適的閱讀空間到沉浸式的VR體驗，從互動學習到學術交流，新圖書館的蛻變為學生提供了更豐富的學習資源和更廣闊的發展平台。正如黃美珠校長所言：「圖書館，不再局限於是藏書的地方。」



提升學習環境，激發無限可能

新圖書館設有多功能空間，包含閱讀區、演講區、自修區同體驗區等，以滿足不同學習需求。

「隨著資訊需求的變化，現在的學生需要一個舒適、多功能的學習空間，以促進他們的學習和創造力。」黃校長指出找來「Homify‧樂居」專業團隊一起重新設計圖書館的初衷，正是為了滿足學生日益增長的多元化學習需求。明亮寬敞的空間、舒適的桌椅、錯落有致的書架，以及精心佈置的小佛像和香薰，共同營造出一個寧靜祥和、激發靈感的學習環境。

黃校長指新圖書館設計特別注重開放的空間感，有充足的自然光，希望為同學們創造一個舒適、友好的學習環境。

VR科技加持，開啟沉浸式學習體驗

新圖書館的一大亮點是引入了VR技術，打造了一個沉浸式的VR學習空間。多媒體教學負責老師張竣棋老師介紹說：「VR房令同學有如親歷其境去感受當地一事一物。」VR房由房間的三面牆和地面組成沉浸式投射平面，通過投影機投射不同角度的影像，營造出立體感的空間投射，讓學生無需佩戴輔助設備即可感受身臨其境的體驗。此外，系統還配備了紅外線動作偵測感應，學生可以直接觸控牆身與系統互動，進一步提升學習的趣味性和互動性。

張竣棋老師特別與學生一起示範運用VR房置身萬里長城，學習中國歷史。

目前，VR房已應用於中史和地理等課程，例如學生可以通過故宮虛擬實境體驗深入了解中國古代文化，或利用Google Earth的VR功能探索世界各地的地理風貌。未來，學校還計劃將VR技術拓展到科學、藝術等更多學科，並鼓勵學生學習VR程式編寫和自行製作教材，讓學生擁有更多自主學習的機會。張老師相信，對比起一般坐在課室聽書的課堂，沉浸式的VR體驗更能夠加深學生的記憶，並提供寶貴的實踐經驗，從而有效提升學習效能。

多元空間設計，滿足不同學習需求

學術提升組負責老師梁嘉麗助理校長表示：「圖書館是一個多元化，充滿活力、學習及交流的地方。」新圖書館除了VR房外，還設有自修空間、長枱活動空間、智能電視和榻榻米坐墊等設施，以滿足學生不同的學習需求。自修空間提供了一個安靜舒適的環境，適合學生專心學習和準備考試；長枱活動空間則鼓勵小組討論和合作學習，提升學生的團隊協作能力。

同學們可以安坐在榻榻米坐墊上，聽同學們運用智能電視分享自己的閱讀心得。

圖書館還會定期舉辦閱讀分享會，學生可以利用智能電視展示自己的閱讀心得，其他同學則可以舒適地坐在榻榻米上聆聽和交流。此外，學校還設立了閱讀獎勵計劃，並與圖書館內的閱讀獎勵扭蛋機活動一併舉行，鼓勵學生積極參與閱讀，營造濃厚的閱讀氛圍。

學生心聲：新圖書館更具吸引力

就讀中三的同學曾婉晴和張思婷也分享了她們對新圖書館的感受。她們表示，相比舊圖書館，新圖書館更加寬敞明亮，裝修風格也更現代化，營造出更舒適的閱讀環境。柔軟的抱枕、厚實的木墊、淡雅的香薰，以及趣味的扭蛋機，都讓新圖書館更具吸引力。她們現在更喜歡在圖書館裡學習、閱讀和交流，享受這裡的寧靜氛圍和豐富資源。

中三學生曾婉晴和張思婷指喜愛新圖書館放鬆愜意的氛圍，令她們閱讀體驗大幅提升。

知識的寶藏，無限的可能

妙法寺劉金龍中學的新圖書館，不僅僅是一個藏書的地方，更是一個充滿活力和潛能的學習中心。它提供了一個多元化的學習平台，讓學生可以通過不同的途徑獲取知識，例如閱讀、體驗、交流等等。新圖書館的落成，標誌著妙法寺劉金龍中學在教育創新方面邁出了重要一步。它不僅提升了學校的硬件設施，更重要的是，它為學生創造了一個更優質的學習環境，激發了學生的學習熱情和創造力，希望學生可以感受到「知識好廣闊，圖書館是一個廣闊潛能的寶藏。」妙法寺劉金龍中學的新圖書館，正等待著學生們繼續去探索和發現更多。

新圖書館在今個學期使用後，已經舉行過閱讀分享會、小手工活動及 漂書會等，吸引不少學生主動參與。

（資料及相片由客戶提供）