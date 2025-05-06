教育燃新｜有AI，學生更幸福了嗎？

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）



我趁復活節假期，與教育燃新安排的內地學校考察團到了蘇州和杭州，參訪由新教育實驗機構營運的四所學校。五天行程滿滿，交流後的反思非常豐富。今次，先聚焦講 AI在學習上的定位。



新教育由知名教育家朱永新教授成立，這一群在內地的頂尖學者，不僅在象牙塔內寫論述和出版著作，也提出完整的教育理論，營運學校，鼓勵老師實驗更貼近生活的課程，也支持老師在閱讀經典和家長教育等方面的嘗試。AI，當然是熱門話題。

究竟是AI是什麼？多位老師都說，AI是可以提升學習效能的工具，但AI能否增加學生的動機，令同學自主掌握學習的過程，視乎我們如何使用它。善用科技的核心理念，是不讓它支配學習，反而是用AI促進自主學習，也讓AI回應教育公平，因它能打破學習的地域和階級障礙，讓學生全天候都有身邊的AI作為學習小幫手。

（教育燃新提供圖片）

參訪的一所小學內，老師在嘗試把AI融入課堂。在數學課，同學要設計三角形的基座，完成任務後，每組把成果拍照，然後傳給AI點評。老師趁機請同學練習發問：究竟你們想AI點評什麼、有那些準則？在另一所初中，同學用AI批改英文作文，老師也要同學仔細的研究，AI改文是全對，還是有些問題？同學有沒有不同意的部分？思考後，同學跟著納入AI的意見，再寫第二稿。

上述方法，那種較好？第一間學校的應用，只是叫AI講出答案，與老師作答沒分別，唯一不同，是語音的「豆包智能體」確實可愛，看得出同學都興奮和積極地參與。在第二間學校，同學能以AI的協助分析作文，理解結構和內容可以改善，重寫後繼續由AI點評。這種互動或能延伸到日後的自主學習，鼓勵同學反覆嘗試，提升學習效能。

如何讓學生成為 AI時代的主人，而非奴隸？關鍵在於老師：在使用AI時，如何保持學生的獨立思考，如何辨識資訊的真偽，如何清醒覺察AI的局限，同步培養AI無法取代的「人性化能力」？

五天的旅程，讓我更肯定老師在AI年代的不可取代角色，也令我想起動人的校園風景：師生坐在一隅，老師細心聆聽，學生真誠表達。老師不是在教什麼學科，而是發揮育人的初心。這種師與生之間的情感交流，就是幸福感的建立，春風化雨，生命就如此影響生命。

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。