教育燃新｜培育青年文化人才之路

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

每年的施政報告都非常重視人才培育。在2024的報告中，特首肯定了「人才是香港向前發展的要素，而教育是培育人才的關鍵」。



自2022年，教育燃新是由香港故宮文化博物館主辦的《雙城青年文化人才交流計劃》的設計者和執行者，我們與好幾十位在北京和香港就讀的大學生同行，啟發他們成為未來的文化領航者。究竟我們對「培育」有怎樣的思路？

小組協作。（教育燃新提供）

人力資源規劃和發展看似是清晰的直線：當醫生或護士數目不足，大學教資會經研究，政府就會批准大學開設更多醫科或護理學額。以同樣思維，當香港需要青年文化人才，就應在中小學以至大學加強文化藝術科目，並提出獎學金協助升學，對嗎？

我認為不夠。一是因為文化藝術教育在香港是淺層的土壤，小學只有音樂和美勞科，甚至未能專科專教。到了高中，面對公開考試，就只剩下三千多人報考DSE的視覺藝術科。

其二，是「文化人才」的定義應該更寬廣和跨界，不只是藝術家，而是熱愛文化、有前瞻視野和知識的通才，例如能結合創意和科技，推動「藝術與科技」的發展；或懂文創產業、熱愛創新的營銷策略，協助文創人把創作轉化為商業機會 (聞說 Labubu創作者就有這麼一位百樂)。

參觀太古歷史檔案中心。（教育燃新提供）

「文化人才」也包括社會學科，特別是理解文化的社會學、人類學和心理學人，還有社會創新家。他們對社會有洞察力，對行為認知有心得，令藝術工作者更掌握社會脈搏，設計吸引的用戶體驗，共創更具影響力的作品。最後，「文化人才」也包括對可持續發展和文物保育有強烈意識的人，他們不忘環境、經濟和社會環環相扣，深信文創要從可持續發展的高度實踐。

香港的學習模式是垂直的分科，如何培育擁抱多元文化視野的新一代？

跨界交流、真實學習、創新提案

「雙城青年文化人才交流計劃」的設計是一種新嘗試：當時間只有暑假的短短8周，名額只有16名，我們決定參加者必須有最多元的背景，讓讀金融、歷史、電影、建築、公共政策或其他學科的年輕人進行思想碰撞。在首兩星期，他們在香港走訪大小機構，漫步城市和鄉郊，深入感受機遇和挑戰。之後四星期，他們於博物館和文化機構實習，同步並行的是每周的創新思維培訓。最後兩星期，同學前往兩個城市考察，並在終點站北京以團隊形式和青年視角，構思創新提案，向院長們展示他們眼中的文化未來。

項目第二屆16位青年文化人才合照。（教育燃新提供）

8星期走訪三個城市，以交流和實習啟發，至在地實踐的創新結束，背後理念是融會貫通，以橫向思維連結點和線，去閱讀文化生態的「面」。城市就是這課程的載體和「教科書」，城市的多元兼容也成為同學的養分和反思。

(二之一)

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。