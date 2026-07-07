教育燃新｜創變閱讀體驗為未來

撰文者：黃英琦Ada Wong（教育燃新主席）

這是首爾市府廣場。每年5至11月的周末，它是首爾的戶外圖書館，放滿色彩繽紛的豆袋和書櫃。Pop up圖書館選擇在下午4時、隨著輕音樂響起開始。一把柔和的聲音介紹當日活動和表演，請大家到十多個不同主題的流動書櫃選書，由親子繪本至韓國文學、由正念練習至最新的科技書籍都有。



小孩、長者至下班族三五成群蜂擁而至。我觀察了一會兒，發現大家坐得舒服，就會拿起書看。太陽下山，豆袋旁茶几的小枱燈徐徐亮起。真的人人閱讀？當然有人刷手機，但受悠閒氣氛感染，他們也會逐步放下手機，拿起書籍翻閱。偌大的「圖書館」至晚上10時才休館。

韓屋古建築作為圖書館。（教育燃新提供）

首爾的戶外圖書館是個創新的城市閱讀體驗，它把閱讀變 chill，把選書的方法還給市民，把閱讀融入城市景觀。雖然太熱要抖暑，天氣差要暫停，但已堅持舉辦五年，整體設計還贏得了多個獎項，包括香港的Design For Asia Award。除了在廣場，戶外圖書館也設在清溪川畔，一家人可享受親水的親子閱讀時光。

為何要談閱讀？這年頭，有AI幫手做撮要，找資料，還要閱讀嗎？

當然要。AI年代的教育和人才培育核心理念，是要讓孩子(及大人)永遠擁抱好奇和純真，擁抱未知，終身保持對學習的熱情。這都是來自科技巨頭的金句，我是拾人牙慧。

閱讀能開拓新視野、碰撞新想法、想像大世界。觸類旁通的能力，不是死記硬背知識得來的。教育的本質，難道不是希望孩子能自主學習，有agency，讓他們擁有廣闊的知識、價值觀和底氣，去適應變幻的未來？

當許多人悲觀認為，AI會取代很多工種和崗位，也有不少教育工作者希望教育能創變，讓全民有更高的知識水平去駕馭AI。相信這也是國家在2026年2月推出《全民閱讀促進條例》的初心，把提升閱讀成為國策 (其他亞洲國家如南韓也有同樣思考)。

首爾市府廣場 。（教育燃新提供）

條例要求社會總動員，透過閱讀，提升國民的文化質素。

為此，教育局和康文署已作出響應。教育局鼓勵學校積極推廣閱讀，向學校建議書目，包括與中國歷史和中華文化、健康生活、價值觀教育和STEAM相關，並與公共圖書館合作，以「勵志」為題材，製作多媒體閱讀資源，並配以三語視頻音訊。

而康文署呢，就向中小學發出建議書目，製作主題學與教資源，提供網上遊戲、系列短片等。推廣少不了公眾參與，署方也在全港設立閱讀點，推動「共讀半小時」；房屋署則在「幸福設計」的地方營造中，加進流動圖書車和漂書站，讓閱讀文化在社區普及。社福機構已附和，在各區的長者護理中心設立約15間社區圖書館。

推動閲讀人人出力，制服團體把閱讀納入「獎章系統」，而社區中心、住宅會所、街坊福利會、議員辦事處及社區客廳等將成立逾200個社區閲讀角。旅遊事務署亦在沙頭角海濱設立戶外閱讀空間，在鄉郊呈現閱讀樂趣。

首爾的戶外圖書館。（教育燃新提供）

我相信政府已跨部門為全民閲讀絞盡腦汁。不過公共圖書館的借書量比起10多年前只剩一半，當市民不入圖書館，我們該如何多管齊下？最重要的不單是提升「興趣」，而是嘗試把閱讀設計為體驗，讓人不知不覺間喜愛一本書的觸感和重量。圖書館空間也要改造，書籍應有主題化的策展，我們的城市則需要能見度高，扣連公共空間的創新閱讀體驗。

閱讀不是被迫，而是自願，是提升自我的目標。添馬公園的大草地，可否成為pop up戶外圖書館？且看以下的韓屋古建築：這不是博物館，也不是傳統韓國餐廳，而是一座市民感覺自豪的圖書館。香港的古蹟更新改造，可循這方向走嗎？

撰文者簡介

教育燃新主席黃英琦（教育燃新提供）

黃英琦太平紳士身兼數職，除了是一位香港執業律師，更是創意教育推動者、文化倡議者及社會創新者。

本著教育創新和創意公民社會的理念，黃英琦創立了香港兆基創意書院，為香港首所推動創意教育，培育香港新一代文化創意產業人才的學校。

自2016年，以教育燃新董事的身分，黃英琦推動及設計了《賽馬會教師社工創新力量》的創新教師計劃，培育老師的創新能力及實踐創新教育方案。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。